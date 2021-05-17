Праймериз «Единой России» в Волгоградской области: интриги больше нет

Поддержать кандидатов можно будет онлайн через «Госуслуги» или придя в пункт для голосования. Фото: ЕР

К концу мая в Волгоградской области набирает обороты борьба единороссов за право участвовать в сентябрьских выборах депутатов Госдумы. Имена кандидатов от «Единой России» станут известны через две недели - после процедуры предварительного голосования. Конкурентная борьба развернулась сразу в двух округах. По Волжскому округу №84 в праймериз участвуют промышленник Олег Савченко и действующий парламентарий Ирина Гусева, а в Михайловском округе №83 сойдутся два депутата Госдумы - Плотников и Носов.

Знакомые с ситуацией политические эксперты считают, что интриги на праймериз нет, и не будет, хотя вопросы относительно дальнейшей карьеры отдельных кандидатов остаются. В Волжском округе перевес на стороне Савченко, в Михайловском выше шансы у Носова.

На днях одно из изданий города, само того не подозревая, связало Олега Савченко с мэрами Волгограда и Волжского, тем самым показав, что именно этот кандидат является частью команды губернатора, что в последнее время подтверждает и глава региона. При этом Ирина Гусева имеет хорошую узнаваемость, она часто ездит по дворам и нужно отдать ей должное - общаться с простыми людьми она умеет, знает их проблемы. Однако действующего парламентария давно уже не было видно на значимых мероприятиях в регионе. По мнению экспертов, самый весомый на праймериз административный ресурс не на ее стороне.

Олега Савченко на встречах с избирателями поддержали мэры Волгограда и Волжского. Фото: Александр КУЛИКОВ

Известный политолог Константин Калачев считает, что преимущество на предварительном голосовании получат кандидаты, у которых настроены отношения со всеми и, в первую очередь, с избирателями. Перевес будет на стороне тех, у кого рабочие отношения с региональной властью, кого ценят в партии и кому благоволит администрация президента.

- Роль губернатора и его мнения в регионе весьма высока. Очевидно, что на праймериз те кандидаты, которых поддерживает губернатор, будут иметь определенное преимущество. В таком случае, скорее всего, Савченко выиграет Волжский округ, Волоцков – Волгоградский, Носов – Михайловский, и по Красноармейскому пройдет Гимбатов, - дает прогноз Константин Калачев. - Думаю, что ситуация в Волгоградской области достаточно отрегулирована. Несмотря на наличие конкурентности отношения с губернатором будут играть определяющую роль.

По мнению политологов, у «Единой России» хорошие перспективы на предстоящие парламентские выборы в Волгоградской области - остальные партии пока не особо активны. Так что на сегодня речь идет о внутрипартийной конкуренции. Тем более, что есть запрос на серьезное обновление депутатского корпуса.

- Насколько я понимаю ситуацию с Гусевой, к ней есть определенные вопросы со стороны руководства Госдумы и партии. Но при этом все вполне демократично. По округу с ней пошел Олег Савченко – давно и хорошо знакомый волгоградским избирателям. Это круто, когда есть конкурентные округа, - отмечает Константин Калачев. - Но шансы Савченко выглядят предпочтительнее. С учетом того, что популярность у Гусевой уже не та, а у Олега Владимировича есть поддержка руководства региона. По поводу Гусевой главный вопрос - готова ли она быть самовыдвиженцем. Да, человек она активный, ресурсный, но в этот раз звезды сошлись по-другому.

То же касается и Михайловского округа №83, где на праймериз столкнутся два депутата Госдумы – Владимир Плотников и Александр Носов.

- Плотников – человек уважаемый, он – аксакал российской политики еще со времен Аграрной партии. Но я бы не считал, что в условиях реальной конкуренции на праймериз, все сложится в его пользу, - подчеркивает эксперт. - Интересный вопрос предложат ли что-то Плотникову, как старейшине волгоградской политики, и как будет выглядеть продолжение его политической карьеры.

При этом политэксперты практически не сомневаются в том, что губернатор Андрей Бочаров обеспечит партии уверенное большинство.

- Я лично прогнозирую, что «Единая Россия» по спискам возьмет 50 процентов, с учетом того, что региональные списки будут возглавлять популярные губернаторы, которые не могут позволить себе получить меньше, потому что иначе уже встанет вопрос об их возможностях, их легитимности, то есть будут стараться по полной. Голосование в три дня создает дополнительные возможности, и я думаю, здесь мобилизационные проекты будут играть ключевую роль. «Единая Россия» имеет все шансы получить мандатов 190, если не больше, из 225, которые есть по округам. Соответственно, конституционное большинство ей будет обеспечено, - прогнозирует Константин Калачев.

В 2021 году в Волгоградской области в предварительном голосовании «Единой России» смогут участвовать все избиратели, а не только члены партии. Поддержать тех или иных кандидатов можно онлайн через «Госуслуги» или придя в пункт для голосования. 30 мая в регионе будет открыто 297 счетных участков.