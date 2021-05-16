Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 16 мая: плюс 6 умерших

Коронавирус продолжает уносить жизни волгоградцев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус отошел на второй план, но никуда не исчез. Каждый день в Волгоградской области фиксируют новые случаи заболевания. И от COVID-19 продолжают умирать наши земляки. Так, за минувшие сутки в Волгоградской области диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердили еще у 96 человек. Для сравнения, вчера, 15 мая, было всего 93 случая. Всего в регионе уже переболели коронавирусом 58 тысяч 425 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 16 мая 2021 года.

Инфографика Яндекса.

В Волгоградской области продолжают делать прививки от ковида. На сегодняшний день вакцину уже получили 238 тысяч волгоградцев. По области открыты 60 стационарных прививочных пункта, 12 работают в ТЦ и ДК. В регионе постепенно формируется коллективный иммунитет. Но говорить о победе над коронавирусом рано.

Научились медики и побеждать этот коварный вирус. Например, за последние сутки после успешного выздоровления после лечения в Волгоградской области выписали 88 человек.

Инфографика Споткоронавирус.рф

К сожалению, несмотря на усовершенствованные методики лечения ковида люди продолжают умирать, не справившись с этим грозным вирусом. Чаще даже не от самого COVID-19, а от его последствий. Вот и сегодня, 16 мая, в смертельный список добавилось еще шесть волгоградцев. Итого, по данным портала Стопкоронавирус.рф на сегодняшний день официально подтверждена смерть от ковида у 1207 волгоградцев. В большей степени – это пожилые люди.