Жуткая авария под Волгоградом: иномарку разорвало от удара с фурой, двое погибли

19-летний молодой человек и 44-летняя женщина погибли на месте аварии до приезда "скорой". Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Очередное смертельное ДТП произошло сегодня, 16 мая, на трассе «Каспий» в Волгоградской области. Там иномарка на полной скорости врезалась в фуру. Удар был настолько сильным, что легковушку разорвало пополам. Погибли два человека.

Виновником стал 21-летний водитель китайской легковушки. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Авария произошла сегодня примерно в 05.35 на 688 километре трассы Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе. По предварительным данным, виновником смертельного ДТП стал 21-летний водитель, который был за рулем китайской иномарки «Хафей HFJ 7161» и направлялся из Волгограда в сторону Москвы. Это он пошел на рискованный обгон, не убедившись в безопасности маневра. Он вылетел на встречную полосу движения, по которой в обратном направлении ехал грузовик «Мерседес Бенц Актрос», за рулем которого находился 41-летний водитель, - рассказывают «КП-Волгоград» подробности случившегося в региональном Главке.

все, что осталось от иномарки после столкновения с грузовиком. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

От легкового автомобиля осталась даже не груда металла, а куски, разбросанные по дороге. Машину от удара разорвало на части. Шансов выжить в раскуроченном авто практически не было. И без жертв не обошлось.

- 44-летняя женщина и 19-летний молодой человек, которые ехали пассажирами в легковом автомобиле, скончались на месте ДТП от полученных травм. Водителя-виновника аварии и 61-летнюю женщину, которая также находилась в его машине, увезли в больницу. Они в крайне тяжелом состоянии, - уточняют в волгоградском полицейском ведомстве.