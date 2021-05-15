В Волгограде прошла Ночь музеев: фоторепортаж

В волгоградских музеях до позднего вечера кипела жизнь.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
После года коронавирусного локдауна музеи Волгограда пришли на Ночь музеев 2021 не онлайн, а в выставочные залы и на открытые площадки. Все городские музеи 15 мая подготовили особую программу с экскурсиями и лекциями, было и немало развлечений, творческих мастерских, на улице у входа играли музыканты. Праздник культуры и искусства удался, хотя в этом году музейную ночь посетили куда меньше волгоградцев, чем в доковидные времена.
Ночь музеев в этом году прошла в более скромном формате, но все же оффлайн.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
У выставочного зала музея Машкова играли музыканты, так же как и на бульваре на проспекте Ленина.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Волгоградские художники провели мастер-классы.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В музейных залах посетители были в масках.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
С удовольствием творили и дети, и взрослые.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Кого-то остановило то, что вход на многие интересные события Ночи музеев 2021 в Волгограде сделали платным, хотя в большинстве случаев стоимость входного билета сделали символической. Кто-то не захотел лишний раз надевать маску, решив остаться на улице. Благо и там было что посмотреть, послушать и чему поучиться. А в Комсомольском саду в этот же день проходил фестиваль искусств «Извините, вы не видели Лосева?». Кто-то решил пойти в музей уже под покровом темноты, надеясь избежать толпы и сэкономить на билетах. Соблюдали ковидные ограничения на количество посетителей и сами музеи.
В музее "Память" мальчишкам было особенно интересно. Фото: музей
В залах музея-панорамы было много детей. Фото: музей
Однако большинству возможность приобщиться к такому событию понравилась. Волгоградцы слушали лекторов и рассматривали экспонаты, играли в настольные игры, искали ответы на вопросы викторины и с удовольствием творили на мастер-классах. Жизнь в волгоградских музеях била ключом.
В краеведческом музее подготовили интерактивные программы.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
И снова мастер-классы.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Картинки из прошлого.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Взрослые могли погрузиться в ностальгию, а дети, узнать как жили их родители, бабушки и дедушки.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Концерты прошли и в музейных залах.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ