В Волгограде прошла Ночь музеев: фоторепортаж

В волгоградских музеях до позднего вечера кипела жизнь. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После года коронавирусного локдауна музеи Волгограда пришли на Ночь музеев 2021 не онлайн, а в выставочные залы и на открытые площадки. Все городские музеи 15 мая подготовили особую программу с экскурсиями и лекциями, было и немало развлечений, творческих мастерских, на улице у входа играли музыканты. Праздник культуры и искусства удался, хотя в этом году музейную ночь посетили куда меньше волгоградцев, чем в доковидные времена.

Ночь музеев в этом году прошла в более скромном формате, но все же оффлайн. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

У выставочного зала музея Машкова играли музыканты, так же как и на бульваре на проспекте Ленина. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградские художники провели мастер-классы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В музейных залах посетители были в масках. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С удовольствием творили и дети, и взрослые. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Кого-то остановило то, что вход на многие интересные события Ночи музеев 2021 в Волгограде сделали платным, хотя в большинстве случаев стоимость входного билета сделали символической. Кто-то не захотел лишний раз надевать маску, решив остаться на улице. Благо и там было что посмотреть, послушать и чему поучиться. А в Комсомольском саду в этот же день проходил фестиваль искусств «Извините, вы не видели Лосева?». Кто-то решил пойти в музей уже под покровом темноты, надеясь избежать толпы и сэкономить на билетах. Соблюдали ковидные ограничения на количество посетителей и сами музеи.

В музее "Память" мальчишкам было особенно интересно. Фото: музей

В залах музея-панорамы было много детей. Фото: музей

Однако большинству возможность приобщиться к такому событию понравилась. Волгоградцы слушали лекторов и рассматривали экспонаты, играли в настольные игры, искали ответы на вопросы викторины и с удовольствием творили на мастер-классах. Жизнь в волгоградских музеях била ключом.

В краеведческом музее подготовили интерактивные программы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

И снова мастер-классы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Картинки из прошлого. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Взрослые могли погрузиться в ностальгию, а дети, узнать как жили их родители, бабушки и дедушки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ