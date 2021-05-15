В Волгограде прошел фестиваль «Извините, вы не видели Лосева?»: фоторепортаж

В парке собралось множество творческих людей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фестиваль «Извините, вы не видели Лосева?» уже шестой год собирает в Волгограде художников и любителей, музыкантов и танцоров. В эту субботу люди искусства и все те, кто следит за их творчеством, собрались в Комсомольскому саду, чтобы самим запечатлеть на бумаге и холсте виды города и людей, поучаствовать в квестах и посмотреть на произведения мастеров кисти и фотографии. Заглянули «на огонек» и косплееры.

Художники были всюду, как профессионалы, так и любители. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Кто-то писал городские виды. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Кто-то делал скетчи. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В программе фестиваля искусств было множество выставок, мастер-классов, перфомансы и танцевальный опен-эйр. Весь день в парке звучала музыка. Желающие отправились на экскурсии и узнали, что такое мандала-терапия. А в финале волгоградцы посмотрели кино под звездами.

Можно было увидеть творчество во всех его проявлениях. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фотографы и художники выставили свои работы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ставший традиционным фестиваль собрал в парке множество людей. Благо, места в Комсомольском саду достаточно, чтобы держать предписанную ковидными правилами дистанции. Хорошая погода добавила волгоградцам приятных впечатлений.

А со сцены звучала музыка. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Книги - тоже часть искусства. Фото: Геннадий БИСЕНОВ