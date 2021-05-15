В Волгограде прошел фестиваль «Извините, вы не видели Лосева?»: фоторепортаж

В парке собралось множество творческих людей.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Фестиваль «Извините, вы не видели Лосева?» уже шестой год собирает в Волгограде художников и любителей, музыкантов и танцоров. В эту субботу люди искусства и все те, кто следит за их творчеством, собрались в Комсомольскому саду, чтобы самим запечатлеть на бумаге и холсте виды города и людей, поучаствовать в квестах и посмотреть на произведения мастеров кисти и фотографии. Заглянули «на огонек» и косплееры.
Художники были всюду, как профессионалы, так и любители.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Кто-то писал городские виды.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Кто-то делал скетчи.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В программе фестиваля искусств было множество выставок, мастер-классов, перфомансы и танцевальный опен-эйр. Весь день в парке звучала музыка. Желающие отправились на экскурсии и узнали, что такое мандала-терапия. А в финале волгоградцы посмотрели кино под звездами.
Можно было увидеть творчество во всех его проявлениях.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Фотографы и художники выставили свои работы.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Ставший традиционным фестиваль собрал в парке множество людей. Благо, места в Комсомольском саду достаточно, чтобы держать предписанную ковидными правилами дистанции. Хорошая погода добавила волгоградцам приятных впечатлений.
А со сцены звучала музыка.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Книги - тоже часть искусства.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Развлекались кто как мог.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ