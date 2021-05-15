В центре Волгограда опрокинулась иномарка: пострадали женщина и ребенок

Иномарка врезалась в стоящую машину. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшное ДТП произошло вечером в субботу, 15 мая, на Второй продольной магистрали в центре Волгограда. Около 16 часов на улице Рокоссовского «Форд Фокус» врезался в припаркованный у дома №42 «Рено Дастер». Удар был настолько сильным, что «Форд» опрокинулся на крышу. Хотя перевернувшийся автомобиль изрядно помяло, его водитель практически не пострадал. Зато в больнице оказались пассажиры «Рено» - 32-летняя женщина и пятилетняя девочка. Водитель машины во время столкновения вышел из салона.

Водитель автомобиля избежал серьезных травм. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального главка МВД России, по предварительным данным, причиной аварии стало то, что 53-летний водитель «Форда» не справился с управлением.

Водитель "Дастера" в момент столновения вышел из машины. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сейчас на месте ДТП в Центральном районе работают наряды ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данным сервиса Яндекс.Пробки, движение транспорта на этом участке Второй продольной магистрали временно затруднено.