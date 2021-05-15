Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 15 мая: заболеваемость идет на спад

В больницах остаются около 1,6 тысячи ковидных пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

На сегодняшний день в Волгоградской области провели более 1535 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19. Диагноз подтвердили у 58,3 тысячи жителей региона. И в последнее время пополняют ковидную статистику все меньше волгоградцев. На сегодня зафиксировали 93 новых случая коронавируса, большинство заразившихся – жители Волгограда и Волжского. И хотя заболеваемость пошла на спад, область все еще остается в топ-15 самых опасных регионов России. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 15 мая 2021 года.

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В минувшие сутки выписали из больниц по выздоровлению 92 человек. В ковидных стационарах остаются около 1,6 тысячи пациентов с коронавирусом и пневмонией. Однако и карантинщиков пока достаточно – более шести тысяч волгоградцев контактировали с заболевшими.

И снова в регионе подтвердили 6 смертей от коронавируса и его осложнений. На сегодня коварная инфекция привела к летальным исходам 1201 жителя Волгограда и области. Это не считая нескольких тысяч умерших в ковидных госпиталях волгоградцев, у которых основной причиной смерти по итогам комиссии признали другие заболевания.

В эти выходные в Волгограде пройдет масса культурных событий, большинство из которых развернутся в кинотеатрах, музеях и парках. 15 мая жителей и гостей города ждут фестиваль искусств, Ночь музеев и кинофорум «Сталинградская сирень».