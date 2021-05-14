«Сюда надо силой привозить»: актер Юрий Назаров о музее «Сталинградская битва» и памяти о войне

Актеры были потрясены увиденным в музее "Сталинградская битва", и как один твердили - это нельзя забывать никому. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде стартовал кинофорум фильмов о войне «Сталинградская сирень». Этот фестиваль проходит здесь уже в восьмой раз, и с каждым годом он лишь набирает популярность. Сегодня в наш город-герой приехали такие известные личности, как заслуженные артисты России Игорь Ливанов и Александр Тютрюмов, народный артист Юрий Назаров, актеры театра и кино Ирина Лачина, Сергей Горобченко, Сергей Астахов, Иван Корорин и Александр Цукан. Они привезли на кинофорум свои фильмы, посвященные войне. Но, прежде, чем встретиться со зрителями, участники фестиваля посетили музей-заповедник «Сталинградская битва», на площадке у которого и прошла торжественная церемония открытия.

Кинофорум "Сталинградская сирень" проходит в Волгограде уже восьмой раз. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Я впечатлен. И знаете, что скажу – сюда надо силой привозить не только жителей России, но и иностранцев. Привозить людей из Финляндии, Польши, Болгарии, Чехословакии и США, и показывать музей, тыкать их, простите, носом, чтобы мозги нам не «пудрили» и историю помнили. Помнили, кто выиграл войну, и как досталась победа. И нам самим не забывать об этом, - в сердцах говорит Юрий Назаров после экскурсии по музею «Сталинградская битва».

На открытии артисты с трепетом вспоминали своих отцов и дедов, воевавших за родную землю. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Игорь Ливанов и Сергей Астахов тоже с трепетом вспоминали о том, как здесь воевали их деды.

- Мой дедушка Иван Агафонович – он служил на «полуторке», возил в блокадном Ленинграде хлеб. А буквально вчера я узнал, что он был награжден орденом «За освобождение Сталинграда». Так что он и здесь воевал, и чудом остался жив, - делится сокровенным Сергей Астахов.

У Игоря Ливанова, кстати, на сталинградской земле погиб его дед, а его мама и папа лишь чудом остались в живых.

- У меня тоже мама была лейтенантом медицинской службы. Она ушла на фронт с первых же дней войны, как и многие, приписав себе два года, чтобы попасть в армию. Она воевала и в Киеве, где погибло тогда полмиллиона человек при освобождении. А папа мой закончил школу партизанского движения, такой был «спецназовец». А дедушку моего расстреляли 18 февраля в Сталинграде, - вспоминает историю своей семьи Игорь Ливанов.

Ливанов вспомнил, как приезжал в Волгоград еще будучи школьником. Говорит, каждая поездка была потрясением.

- Но больше всего мне запомнилась поездка в 2019-м. Я приехал сюда 2 февраля (когда отмечают день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинграде). Не передать словами ощущения, - говорит заслуженный артист России.

Кстати, он отметил, что Волгоград заметно преобразился за последние годы.

Ирина Лачина тоже в Волгограде не впервые. Но, признается, только сегодня ей удалось рассмотреть город и побывать в музее «Сталинградская битва».

Ирина Лачина уже не раз была в Волгограде, но в музей "Сталинградская битва" попала впервые. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Я сюда возвращаюсь уже в четвертый раз. А вот в музее впервые. Очень важно всем помнить подвиг, который совершили здесь люди. Они дали нам возможность сегодня любить, радоваться детям и мирной жизни. И мы обязаны хранить память о них. И я рада, что существует такой фестиваль, который бережет и хранит нашу историю. И я рада быть его участницей, -отметила на открытии Лачина.

В Волгоградской области кинофорум будет длиться три дня – с 14 по 16 мая. В рамках фестиваля волгоградцы и гости города смогут бесплатно посмотреть более 30 фильмов, конечно же, посвященных войне. Фильмы будут показывать в Камышине, Фролово, Средгеахтубинском, Ленинском, Дубовском, Калачевском и Котельниковском районах. В рамках кинофорума пройдут также встречи с артистами и мастер-классы.

В течение трех дней фестиваля волгоградцы и гости города смогут бесплатно посмотреть более 30 фильмов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Например, 15 мая гости фестиваля в Калаче-на-Дону смогут пообщаться с артистом Сергеем Горбатенко, в Ленинск приедет Игорь Ливанов, а камышане встретятся с Александром Тютрюмовым.

В Волгограде киноленты о военном времени покажут в кинотеатрах «Киномакс», «Синема 5», «Авангард», в историческом парке «Россия – моя история» и ВОЦНТ. В списке фильмов, которые участники привезли на фестиваль - «Тихая застава», «Весури», «Пальмира», «Донбасс. Окраина» и «Братство», а также советские фильмы о Великой Отечественной войне.