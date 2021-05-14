Валерий Котельников: Помимо нарушения закона, рекламные щиты превращают Волгоград в заштатный поселок

Больше половины щитов, которые мы видим на улицах, не включены в схему. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В пятницу, 14 мая, руководство волгоградского УФАС пригласило журналистов обсудить проблемы в сфере размещения рекламы в Волгограде. Признались, долгое время занимаются этой темой, но в одиночку не справиться. Администрация города, которую, казалось бы, должно волновать, что 65% рекламных конструкций на улицах Волгограда установлены незаконно, по мнению антимонопольщиков, ничего не делает, чтобы исправить ситуацию. А щиты не только уродуют облик города и мешают пешеходам и водителям. Проблема шире.

- Есть случаи, когда у нас вместо щита стоит динамический экран. Место предоставлялось под щит. У ресурсников в договоре – щит. Вопрос, как используется электроэнергия? Все же понимают, что освещение щита и освещение плазмотронов – это несопоставимые вещи с точки зрения затрат. Получается, бюджет города частично оплачивает динамическую рекламу, - рассуждает врио руководителя Волгоградского УФАС России Ольга Ячменева.

ВНЕ ЗАКОНА

Найти в центре города место под рекламу, которое присутствовало бы в официальной схеме, а конструкция соответствовала заявленному типу, - почти нереально. По данным УФАС, только 324 щита стоят законно. 610 рекламных конструкций – а это 65% от общего количества – отсутствуют в схеме размещения. То есть они вне правового поля. Как так получилось?

- В Волгограде еще в 2013 году проводился конкурс на размещение рекламных конструкций, практически по всем лотам были единственные участники, по результатам с ними были заключены договоры сроком на 5 лет и выданы разрешения на размещение щитов. Но в 2013 году законодательство изменилось, и с 2014 года обязательными стали схемы для размещения рекламных конструкций. С 1 января 2014 года такая схема должна была существовать в Волгограде, но фактически ее утвердили только в середине 2015 года. Между делом в 2014 году власти продлили и разрешения и договоры на размещение конструкций до 2023 года, зная, что этих объектов не будет в схеме, - объясняет Ольга Ячменева.

РАСТУТ КАК ГРИБЫ

В антимонопольные органы поступают жалобы от участников рынка. УФАС отправляет в мэрию предупреждения – отсутствующие в схеме контрукции убрать. Часть из них как стояла, так и стоит. По некоторым приходит ответ, что они демонтированы, с актами и фотографиями.

- Но мы выезжаем проверять и видим, что через некоторое время как грибы после дождя демонтированные объекты вырастают на том же месте, - говорят антимонопольщики.

- У нас была надежда, что к 2018 году, к чемпионату мира у нас будет какой-то порядок, какой-то единый стиль города, наружные рекламные конструкции будут соответствовать окружающим зданиям, не будут портить облик улиц и раздражать жителей, - говорит эксперт по конкурентной политике Волгоградской торгово-промышленной палаты Валентина Бурба. – У нас в одном месте на близком расстоянии могут находиться до пяти щитов разного размера и уровня. Визуально понятно, что никакой системы, никакого контроля со стороны властей за их размещением нет.

"ЭТО ВИЗУАЛЬНЫЙ МУСОР"

Многие из нелегальных конструкций и в будущем не смогут быть включены в схему, потому как находятся на территории объектов культурного наследия, либо в других местах, где размещать щиты запрещено.

- Запрещено законом размещать рекламу на объектах культурного наследия и их территории. Проспект Ленина, улица Комсомольская, Мира, Советская – да практически весь центр – территория тех или иных объектов культурного наследия. В центре города реклама вообще не может существовать, - говорит председатель совета Волгоградского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников. - Те конструкции, которые нам мешают на тротуарах, которые окружают нас на остановках – они просто запрещены. Я молчу о том, что помимо нарушения закона, этот визуальный мусор просто ухудшает нашу среду обитания. Эти аляповатые пятна, разные цвета, которые бросаются в глаза – это убожество. Город герой Волгоград, областной центр, становится подобен районному заштатному поселку.