30 лет на пятерых: в Волгограде огласили приговор по делу о хищении имущества «Красного Октября» на 8,5 миллиарда

"Красный Октябрь" переживает не первое банкротство. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

пятерым фигурантом уголовного дела о хищении имущества металлургического завода «Красный Октябрь» во время одного из его первых банкротств. Суд признал Павла Пименов, Алексея Тарасова, Сергея Зацепина, Романа Модзгвришвили и Диану Цхомелидзе виновными в растрате 8,5 миллиарда рублей. Как сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, каждый из фигурантов уголовного дела получил срок от 5 до 7 лет колонии и штрафы, в сумме на пятерых – 30 лет тюрьмы.

Речь идет о давних делах. По данным суда, с февраля 2014 по ноябрь 2015 года конкурсный управляющий Павел Пименов, используя свое служебное положение и злоупотребляя должностными полномочиями, растратил вверенное ему имущество завода на 8,5 миллиарда рублей, кредиторы понесли убытки. Помогали Пименову в этом бывший конкурсный управляющий Тарасов, генеральный директор торгового дома ВМЗ «Красный Октябрь» Модзгвришвили, а также председатель комитета кредиторов Зацепин и генеральный директор «АрконТорг» Цхомелидзе. Оперативным сопровождением уголовного дела занималось региональное УФСБ.

В итоге Павлу Пименову и Алексею Тарасову дали по 7 лет колонии общего режима, а также присудили штрафы в размере 700 и 600 тысяч рублей соответственно. Плюс к этому они на два года лишены права работать арбитражным управляющим.

Штраф для еще троих фигурантов дела составит по 500 тысяч рублей на каждого. Модзгвришвили проведет 5 лет в колонии, Зацепин и Цхомелидзе – по 5 лет 6 месяцев. Однако наказание для Дианы Цхомелидзе отсрочили до того момента, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Приговор еще могут обжаловать.

- Остальные фигуранты уголовного дела взяты под стражу в зале суда, - сообщили в пресс-службе.