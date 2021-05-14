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Общество14 мая 2021 14:00

Предложение волгоградских парламентариев по обеспечению мер пожарной безопасности получило поддержку

На заседании комитета ЮРПА рассмотрели вопрос об установлении критериев определения населенных пунктов, подверженных угрозе ландшафтных пожаров
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Парламентарии обсудили актуальные вопросы. Фото: ВОД

Парламентарии обсудили актуальные вопросы. Фото: ВОД

На заседании комитета Южно-Российской Парламентской Ассоциации по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению депутаты рассмотрели девять инициатив, направленных на совершенствование законодательной базы. В их числе – предложение Волгоградской областной Думы об установлении критериев определения населенных пунктов, подверженных угрозе ландшафтных (природных) пожаров.

В обращении к Правительству России, в частности, говорится, что недавними изменениями федерального законодательства к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ отнесено утверждение перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров. Критерии определения таких населенных пунктов устанавливаются Правительством РФ. На сегодняшний день установлены только условия отнесения территорий, подверженных угрозе лесных пожаров. В части других ландшафтных (природных) пожаров критерии не установлены.

«Обеспечение безопасности граждан, защита от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций является важнейшей задачей для всех органов власти. Проводится комплексная межведомственная работа, внедряются инновационные технологии, приобретается современная техника, совершенствуется законодательство, – подчеркнул председатель комитета Волгоградской областной Думы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий Михаил Струк. – Ключевое значение в вопросах пожарной безопасности имеет профилактика. Включение определенных территорий в перечень населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров, позволит уделять таким поселениям особое внимание перед началом пожароопасного сезона и снизить риск перехода ландшафтных пожаров к жилым домам. Учитывая актуальность этой темы для многих регионов, волгоградские депутаты предложили рассмотреть данный вопрос в рамках XXXIV Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации и обратиться к Правительству России».

Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея инициировал рассмотрение обращения к Заместителю Председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой о необходимости внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, направленных на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. Как отмечается в обращении, в соответствии со статьей 256 Трудового кодекса РФ отпуск по уходу за ребенком может быть предоставлен как матери ребенка, так и иным лицам (отцу, бабушке, дедушке, другим родственникам или опекунам). В то же время статья 260 Трудового кодекса РФ предусматривает, что «перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя», то есть гарантия предоставляется только матери. В связи с этим предлагается внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ, обеспечив равные права и возможности для всех вышеназванных лиц.

На заседании комитета парламентарии также рассмотрели инициативы Госсовета Республики Крым, Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия и Думы Астраханской области. После обсуждения решением комитета ЮРПА по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению все обращения и законопроекты рекомендовано поддержать на XXXIV Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации.

БИЗНЕС-ПРЕСС