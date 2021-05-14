«Обратилась в поликлинику, скорая увезла в больницу»: в Волгограде чемпионке Европы по спортивной гимнастике нужны доноры редкой группы крови

Татьяна Федотова имеет звание мастера спорта международного класса. Фото: Спортивная школа №1.

В Волгограде нужны доноры крови для чемпионки Европы по спортивной гимнастике, детского тренера Татьяны Федотовой. Девушка попала в реанимацию Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №25. Как рассказали «КП-Волгоград» в спортивной школе №1, где работает Татьяна Федотова, у специалиста были подозрения на инсульт.

- Мы точного диагноза не знаем, родственники не сообщают. Ей сделали операцию. Два раза в день Татьяне переливают кровь. Она лежит в 4-й реанимации 25-й больницы. Ее положили с подозрением на инсульт. Но точного диагноза нет. Ждем заключения нейрохирургов, - рассказала заместитель директора по спортивной работе спортивной школы №1 Дина Шатаева.

Татьяне Федотовой 30 лет, она находится в стабильно тяжелом состоянии. Коллеги тренера по спортивной гимнастике отмечают, что беды ничего не предвещало. Хотя некоторые жалобы на здоровье все же были.

- Было все хорошо. Только она жаловалась, то у нее рука заболит, то плечо. Потом проблемы с лицом пошли. Она обратилась в поликлинику, сделали МРТ. После этого ее на «скорой» увезли в больницу, - отметила Дина Шатаева.

У Татьяны Федотовой редкая группы крови – 4-я, резус - отрицательный. Тренеру первой квалификационной категории нужны доноры. Для этого выделили время, чтобы волгоградцы могли сдать кровь именно для Татьяны. Сделать это можно 18 мая с 8.00 до 11.00 в отделении переливания крови 25-й больницы. Донорам необходимо сообщить медикам, что кровь сдается для Федотовой Татьяны Николаевны, 4-я реанимация.

Во время спортивной карьеры волгоградка входила в сборную Российской Федерации. Была кандидатом на участие в Олимпийских играх. Но травма помешала выступить на главных соревнованиях четырехлетия. В активе Татьяны Федотовой победа на чемпионате Европы, имеет звание мастера спорта международного класса. С 2008 года она работает тренером. Сейчас специалист занимается как с начинающими гимнастками, так и с теми, которые уже выполняют нормативы в кандидаты в мастера спорта, на первый взрослый разряд, второй разряд.