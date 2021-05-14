Парламентарии Юга России предлагают решение государственных задач в области образования и культуры

Рассмотренные комитетом вопросы рекомендованы для включения в повестку заседания XXXIV Конференции ЮРПА. Фото: ВОД

Дополнительные меры поддержки детей-сирот при получении профессионального образования, расширение круга педагогов – получателей выплат за классное руководство, совершенствование системы школьной медицины, обеспечение бесплатным питанием обучающихся детей-инвалидов – эти и другие важные вопросы стали предметом обсуждения комитета Южно-Российской Парламентской Ассоциации по образованию, науке, культуре и информационной политике. Заседание проходило на площадке Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС.

Председатель профильного комитета ЮРПА Бадма Салаев открыл заседание и изложил суть первого вопроса – Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия планирует направить обращение к главам обеих палат Федерального Собрания с предложением законодательно закрепить право на полное государственное обеспечение детей-сирот, получающих платное профессиональное образование в очной форме. Сейчас этот вид господдержки предоставляется только детям-сиротам, обучающимся за счет бюджетных средств, что, по мнению региональных депутатов, ставит в худшее положение таких же студентов-«платников». Урегулировать вопрос предлагается путем изменения Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Авторы инициативы обратились за поддержкой к Южно-Российской Парламентской Ассоциации.

Тема профессионального образования детей-сирот также поднимается в проекте обращения ЮРПА к Правительству РФ, подготовленном Законодательным Собранием города Севастополя. В настоящее время для этой категории граждан установлены особые права при приеме на обучение по вузовским программам бакалавриата и специалитета. В обращении предлагается распространить действие этой льготы и на детей-сирот, поступающих в учреждения среднего профессионального образования.

По инициативе депутатов Севастополя комитет Южно-Российской Парламентской Ассоциации по образованию, науке, культуре и информационной политике рассмотрел еще два вопроса. Первый – о наделении обучающихся-инвалидов правом на бесплатное питание. Аналогичная норма сейчас уже действует в отношении учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Эти понятия близки юридически и по сути, но не тождественны. В результате на практике не всем обучающимся-инвалидам присваивается статус лица с ограниченными возможностями здоровья, что лишает их права на бесплатное питание. Устранить эту юридическую коллизию можно внесением необходимых корректировок в федеральный закон об образовании.

Второе предложение адресовано министру здравоохранения РФ и касается совершенствования системы школьной медицины. Для своевременного оказания ученикам квалифицированной медпомощи предлагается ввести ставку медицинской сестры (фельдшера) в каждой образовательной организации и ее обособленном подразделении вне зависимости от количества обучающихся. По мнению депутатов, также необходимо дооснастить школьные медблоки автоматическими дефибрилляторами и установить четкие требования к комплектации аптечек для оказания первой помощи в учреждениях образования.

Разработать законодательный механизм, который позволил бы несовершеннолетним заключать договоры на получение образовательного кредита – такое предложение на обсуждение коллег-депутатов вынесено Думой Астраханской области. Государственным Советом Республики Крым инициирован проект обращения ЮРПА к премьер-министру РФ по вопросу предоставления регионам федеральных трансфертов для ежемесячных выплат за классное руководство не только учителям школ, но и преподавателям техникумов и колледжей. По предложению крымчан также состоялось обсуждение вопросов в сфере опеки и попечительства.

Заксобрание Ростовской области обратилось к Ассоциации за поддержкой своей инициативы по внесению изменений в Закон «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации». В законопроекте предусмотрен механизм исправления повторов и ошибок, содержащихся в едином государственном реестре памятников истории и культуры. В урегулировании этого вопроса заинтересованы все субъекты, поскольку данный реестр содержит сведения об объектах культурного наследия не только федерального, но и регионального и местного значения.

«Обсуждение было интересным и содержательным, озвученные сегодня предложения получили общее одобрение, – прокомментировал итоги заседания председатель комитета Волгоградской областной Думы по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Алексей Волоцков. – Поддержка педагогов и детей-сирот, сохранение здоровья школьников, доступность образования – все эти вопросы имеют государственное значение. Южно-Российская Парламентская Ассоциация активно и эффективно участвует в их решении. Вместе нам многое по силам».

Рассмотренные комитетом по образованию, науке, культуре и информационной политике ЮРПА вопросы рекомендованы для включения в повестку заседания XXXIV Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации.