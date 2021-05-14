Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 14 мая: число заболевших упало до уровня августа 2020-го

На сегодня под наблюдением медиков в стационарах 1590 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число новых заболевших коронавирусом в Волгограде и области на сегодня снизилось до уровня, который в последний раз фиксировали в августе 2020 года. На сегодня в регионе COVID-19 подтвердили тестами у 89 человек. Общее число заразившихся достигло 58,2 тысячи человек и здесь Волгоградская область все еще на 14-м месте среди регионов России. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 14 мая 2021 года.

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Впервые за долгое время число выписанных по выздоровлению из инфекционных больниц превысило количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Закрыли больничные листы в минувший четверг 90 человек. В целом справились с вирусом в короне 55,5 тысячи волгоградцев, однако многим из них требуется длительная реабилитация.

Меньше стало и пациентов в ковидных госпиталях. На сегодня под наблюдением медиков в стационарах 1590 человек, в том числе 11 детей. А вот число смертей от коронавируса пока остается на прежнем уровне. На сегодня печальную статистику пополнили 6 жителей Волгограда и области, которые скончались в ковидных госпиталях в конце марта - апреле. Всего же коварный вирус и его осложнения стали причиной смерти 1195 волгоградцев.

Тем временем Волгоград постепенно возвращается к привычной жизни, правда, в масках. Впереди фестивали музыки и искусств, Ночь музеев, кинофорум «Сталинградская сирень». В майские дни в городе-герое немало туристов из России.