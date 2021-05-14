Русское географическое общество уверяет, что трасса в Волго-Ахтубинской пойме пройдет по местам обитания краснокнижных животных и растений

Фото с сайта Волго-Ахтубинской поймы

Споры вокруг строительства нового участка трассы в Волго-Ахтубинской пойме не утихают. Камнем преткновения стали дубравы, которые будут вырублены из-за возведения третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. По проекту, которые предлагают власти Волгоградской области, предстоит уничтожить около 15 тысяч многовековых дубов. Однако вместо них высадят в разы больше растений. Экологи считают проект не доработанным. С экспедицией Волго-Ахтубинскую пойму обследовала группа Русского географического общества. Она побывала на трех участках дубрав, определенных для вырубки, сообщили «КП-Волгоград» в Русском географическом обществе.

Экспедиционная группа установила наличие оборудованных реперов и засечек на стволах самых крупных дубов. Возраст некоторых из них – 160 лет. Экологи считают, что эти растения наметили к вырубке.

- Один из участков представляет собой ландшафтный эталон пойменных дубрав, полностью исчезнувших в результате строительства водохранилищ выше города Волгограда. Учитывая современные изменения климата под воздействием природных и антропогенных факторов, дубравы средней поймы в пределах природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» являются реликтовыми урочищами, местами обитания многих биологических видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Волгоградской области, и заслуживают статуса особо охраняемой природной территории федерального значения, - добавили в РГО.

Трасса в пойме между Волжским и Волгоградом нужна. На имеющейся дороге «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба» пропускная способность превышена, еще на ней постоянно бьются машины. Но проект новой магистрали пока устраивает не всех. Региональное отделение Русского географического общества провела встречу с экологическим активом Волгограда, а также с властями, туристами, горожанами.

- Все участники встречи выразили глубокую озабоченность судьбой одного из последних форпостов волго-ахтубинских дубрав естественного происхождения, облик которых воссоздать искусственным путем невозможно, - сообщили в РГО.

Ранее Русское географическое общество получило письмо от Постоянной Природоохранительной комиссии, в котором сообщалось, что у администрации Волгоградской области необходимо запросить все имеющиеся варианты прокладки трассы мостового перехода, а также провести независимую экологическую экспертизу проекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Таких зигзагов и на "Формуле 1" нет: почему в Волгограде не поддержали идею защитников дубов построить трассу в обход леса

В Волгоградской областной думе защитники пойменных лесов встретились с депутатами и чиновниками на Экосовете и устроили скандал (подробности)

Минприроды не согласовало вырубку дубов в Волго-Ахтубинской пойме ради трассы

От чиновников из администрации Волгоградской области ждут более весомых доводов на спил вековых деревьев (подробности)

Общественная палата РФ одобрила проект трассы в Волго-Ахтубинской пойме

Волгоградцы убеждали сегодня общественников в том, как им нужна новая дорога (подробности)