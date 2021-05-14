Депутаты Юга России выступили за разработку госпрограммы по оздоровлению Дона

Депутаты обсудили оздоровление и развитие водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон. Фото: ВОД

Комитет Южно-Российской Парламентской Ассоциации по аграрным вопросам и природопользованию единогласно поддержал подготовленное Волгоградской областной Думой и Законодательным Собранием Ростовской области обращение к правительству страны о необходимости разработки и принятия государственной программы Российской Федерации, направленной на оздоровление и развитие водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон.

С докладами выступили председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета при регпарламенте Ирина Соловьева и заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко.

Дон является четвертой рекой в Европе по площади водосбора после Волги, Дуная и Днепра. Бассейн реки занимает территорию 422 тысячи квадратных километров, на которой полностью или частично расположены 15 субъектов Российской Федерации: Тульская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Липецкая, Воронежская, Курская, Белгородская, Пензенская, Саратовская, Волгоградская, Ростовская области, Ставропольский и Краснодарский края, Республика Калмыкия. Водные ресурсы используются для орошения земель, питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, судоходства, гидроэнергетики, других отраслей экономики. В последние годы в результате антропологической деятельности происходит изменение гидрологического режима притоков Дона и, как следствие, ухудшается экологическое состояние реки. Это наносит вред лесам, отрицательно влияет на состояние животного мира, приводит к падению рыбопродуктивности, сокращению краснокнижных видов животных, птиц и растений, влияет на качество воды. Водохозяйственная обстановка особенно обостряется при наступлении засушливых периодов. Так, в течение 2007-2020 годов в бассейне реки Дон наблюдалось затяжное маловодье. Из-за заиления резко сократился запас воды в Цимлянском водохранилище. На фоне маловодности значительно снизилась пропускная способность водных путей и безопасность плавания судов.

В июле прошлого года в Волгодонске состоялась межрегиональная конференция «Сохранение экосистемы Цимлянского водохранилища и Нижнего Дона». В ее работе приняли участие представители Федерального агентства водных ресурсов, Федерального агентства по рыболовству, Российской академии наук, общественных экологических организаций, губернаторы Волгоградской и Ростовской областей Андрей Бочаров и Василий Голубев. Участники конференции поддержали инициативу об объединении усилий регионов, разработке региональных программ и создании на их основе государственной программы Российской Федерации по комплексному оздоровлению и развитию реки Дон и водных объектов Донского бассейна. Волгоградской областной Думой и Заксобранием Ростовской области были подготовлены и направлены соответствующие обращения к парламентам регионов, где протекает Дон, а также создана совместная рабочая группа по сбору и анализу поступающих предложений, которую возглавили спикеры Александр Блошкин и Александр Ищенко.

Вопрос сохранения реки Дон получил широкий резонанс. 16 февраля текущего года он обсуждался на заседании «круглого стола» в комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и нашел отклик и поддержку.

На заседании комитета ЮРПА по аграрным вопросам и природопользованию подчеркивалось, что разработка и принятие государственной программы Российской Федерации по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон позволит восстановить и сохранить потенциал этой водной артерии, улучшить экологическую обстановку, предотвратить дальнейшее истощение притоков, повысить качество жизни населения. Среди задач, которые предлагается решить в ходе её реализации, - модернизация и строительство очистных сооружений, ливневой канализации в крупных населенных пунктах; увеличение площади лесов и пойменных лугов; проведение рыбохозяйственной мелиорации; расчистка реки Дон и её притоков; берегоукрепление; ликвидация объектов накопленного экологического вреда; снижение объемов поступающих в реку загрязняющих веществ с земель сельхозназначения, промплощадок, объектов транспортной инфраструктуры и так далее.

Как отметила председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета при регпарламенте Ирина Соловьёва, принятие государственной программы поможет не только улучшить качество жизни жителей субъектов Российской Федерации, где протекает Дон, но и даст импульс развитию экономики этих территорий. «По нашему мнению, реализация программы позволит значительно улучшить водохозяйственную обстановку в бассейне реки Дон, решить целый ряд проблем, в том числе экономических, - в частности, восстановить судоходство, увеличить проточность реки, расчистить малые реки, родники и берега от зарослей. И самое главное - она будет способствовать созданию благоприятных экологических условий для проживания населения за счет повышения качества водных ресурсов, улучшения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, повышения защищенности здоровья людей от воздействия негативных факторов, - подчеркнула парламентарий. - Река для донских казаков всегда была живым существом. Ее берегли и почитали как родителей. Мы, их потомки, должны сохранить эти чувства любви и заботы о великой реке, которой мы так многим обязаны. Это - наш долг перед страной и теми, кто будет жить после нас».

Профильный комитет рекомендовал XXXIV Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации принять данное обращение.