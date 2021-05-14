34-летний волгоградец застрял с бригадой скорой помощи в грузовом лифте и в тот же день умер

Жильцы 16-этажного дома пожаловались на частные поломки подъемника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 мая 34-летнему жителю дома №125 по улице Никитина в Кировском районе Волгограда вызвали «скорую». Медики вместе с пациентом, который не мог идти сам, вошли в грузовой лифт и застряли в нем. В тот же день волгоградец скончался в реанимации. «Комсомолка» узнала подробности этой трагедии: могли ли врачи спасти больного, если бы не попали в эту ситуацию?

ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ ДВАЖДЫ

Бригада медиков приехала на вызов в районе десяти утра. У мужчины обострилось хроническое заболевание. Больному было так плохо, что он не смог спуститься вниз самостоятельно. Врачи приняли решение транспортировать его в грузовом лифте. Доехали до первого этажа, но дверь подъемника не открылась.

- При транспортировке мужчины на грузовом лифте механизм временно вышел из строя. Ремонтные работы, проведенные специалистами по обслуживанию лифтов, были непродолжительными и не оказали влияние на самочувствие пациента, - прокомментировали «КП-Волгоград» в облздраве.

К обеду волгоградца госпитализировали в 15-ю больницу. Сразу же обследовали, назначили лечение, однако спустя четыре часа пациент уехал домой. Но там его состояние снова резко ухудшилось.

- Примерно в 23.00 мужчина вновь был доставлен в это же медучреждение бригадой скорой помощи – теперь уже в сопровождении близкого родственника. В ночь на 13 мая житель Волгограда скончался. Причину смерти установит посмертное исследование, - добавили в профильном ведомстве.

ПЕРЕГРУЗ

В «Волгоградской лифтовой компании» пояснили, что все вызовы отслеживаются. Этот поступил ровно в 11:10 часов, а уже в 11:20 застрявших в грузовом лифте людей и больного освободили. То есть на дорогу и работу аварийная бригада потратила всего около десяти минут. Реже на починку уходит больше времени – если рабочие на другом объекте. Причина поломки оказалась банальная – перегруз. Такой лифт выдерживает по нормативам 630 килограммов, но этот уже изношен. В подъемнике оказалось слишком много людей. Из-за перегруза лифт спустила ниже уровня первого этажа и двери просто не открылись.

В областной администрации 13 мая отчитались о реализации программы по замене лифтов.

- В 2021 году запланировано заменить 707 лифтов в 191 МКД — из этого числа 20 лифтов в 7 многоквартирных домах были досрочно заменены в 2020 году. Стоимость строительно-монтажных работ по замене одной единицы лифтового оборудования составляет 2,4 млн рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе обладминистрации.

ЛИФТ ПОСТОЯННО ЛОМАЕТСЯ

А вот опрошенные жители 16-этажного дома №125 по улице Никитина в один голос утверждают: обычный (не грузовой) лифт ломается часто, приходится ходить пешком.

- Подъемник сломался буквально на днях. Я живу на 10 этаже, очень трудно в моем возрасте добираться до квартиры. Я в момент поломки была внизу, зашла в гости к родственнице, думала, подожду, но не дождалась ремонта, пришлось подниматься, - рассказала жительница многоэтажки.

Некоторые даже не выходят из квартиры, если лифт сломан.

- Я на 11 живу, по состоянию здоровья выхожу очень редко. Если лифт сломан – однозначно отменяю все дела и сижу дома, - поделилась еще одна собеседница.

- Лифт никудышный! Мы аж на 12-ом этаже! Я еще быстро поднимаюсь, если он не работает, а вот у жены проблемы со здоровьем. Она поднимается домой примерно 20 минут, - рассказал пенсионер.

Ждать новый лифт в доме 1983 года постройки осталось недолго: согласно плану капитального ремонта, замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования запланирована на 2020-2022-й.