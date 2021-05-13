«Ростелеком» назвал победителей ежегодной Национальной премии «Бизнес как искусство»

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

«Ростелеком» объявляет лауреатов Национальной премии «Бизнес как искусство» по итогам 2020 года. Премия вручается уже второй год самым масштабным инфраструктурным проектам, которые «Ростелеком» реализовал заказчикам уровня национального бизнеса.

Экспертное жюри выбрало лучшие и самые значимые проекты в четырех номинациях.

В номинации «Приближая будущее» лауреатами Премии стали:

В номинации «Расширяя границы возможного» лауреатами Премии стала:

В номинации «Бизнес-эволюция» лауреатами Премии стали:

В номинации «Совершенство во всем» лауреатами Премии стали:

«“Ростелеком” поздравляет лауреатов Национальной премии «Бизнес как искусство», взявшихся за реализацию потрясающе масштабных проектов цифровизации, и которым не помешала пандемия 2020 года. Каждый такой проект – результат слаженной работы наших команд. Причем “Ростелеком” всегда старается взять на себя рутинную работу по предоставлению и сопровождению информационных систем, предоставляя заказчику возможность сфокусироваться на ключевых направлениях развития собственного бизнеса», — сказал вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

«Поздравляю лауреатов Премии! Ставя перед собой амбициозные цели, реализуя инновационные и масштабные проекты, делая то, чего раньше никто не делал, вы идете на риск, как все первопроходцы. Но благодаря этому вы получаете конкурентное преимущество, а “Ростелеком”, как ваш цифровой партнер, уникальные знания и опыт, благодаря которым мы можем сделать для вас еще больше в следующих проектах. Вы меняете мир, а ваши проекты теперь являются неотъемлемой частью ДНК “Ростелеком”!», — сказал директор по работе с корпоративными заказчиками ПАО «Ростелеком» Алексей Подрябинников.

Ежегодная Национальная премия — это знаковое отраслевое событие, на котором «Ростелеком» отмечает самые масштабные и инновационные проекты, реализованные совместно со своими партнёрами.

Каждый проект — не только результат эффективного сотрудничества, но и настоящий прорыв на ИТ-рынке. «Ростелеком» предлагает наиболее эффективные и новые цифровые инструменты для бизнеса.

В этот раз Премия прошла полностью в он-лайн формате, благодаря чему подробная информация о каждом проекте и интервью с номинантами доступно каждому на официальном сайте Премии

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