Молодые специалисты Гремячинского горно-обогатительного комбината поздравили котельниковцев - участников Великой Отечественной войны с праздником Победы

Фото: Ирина СИМОНОВА

Победа в Котельниковской операции положила основу разгрому немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, с которой началось изгнание фашистских захватчиков с территории страны, завершившееся в мае 45 года.

В семьях бережно хранятся рассказы бабушек, переживших ужасы оккупации, воспоминания дедов, сражавшихся на фронтах. Жители Котельниковской Земли Героев передают в поколениях память о тех страшных днях и гордость за подвиги своих прадедов, уважение к героическому прошлому своей малой Родины. И сейчас инициативная группа жителей добивается присвоения Котельниково почетного звания «Город воинской славы».

Фото: Ирина СИМОНОВА

Сотрудники Гремячинского ГОКа считают своим долгом опекать ныне здравствующих ветеранов. В преддверии Дня Победы представители молодого поколения комбината посетили ветеранов, чтобы передать уважаемым представителям легендарного поколения поздравления и подарки от коллективов «ЕвроХим-ВолгаКалия» и «ЕвроХим-ВолгаСервиса».

Встреча прошла в соответствии со всеми мерами предосторожности, необходимыми в условиях пандемии. В этом году акция была приурочена к программе «20 добрых дел «ЕвроХима», которую компания российского бизнесмена Андрея Мельниченко запустила к 20-летию своей успешной деятельности.

«Наши бабушки и дедушки, проявившие невероятный героизм и стойкость, освободили мир от фашизма, прогнали захватчиков, совершили трудовой подвиг в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства.

Войну они встретили такими же молодыми, как мы сейчас. Страшно представить, через какие лишения им пришлось пройти, чтобы мы сегодня могли жить в свободной стране.

«От имени всего нашего коллектива желаем нашим дорогим ветеранам здоровья, долголетия, бодрости духа!», поделился молодой специалист «ЕвроХим-ВолгаКалия» Андрей Пронин.

Ветераны были тронуты оказанным вниманием, с радостью принимали поздравления, подарки и теплые пожелания молодежи. Солдаты-освободители теперь упорно противостоят недугам. Позабыв о хворях, со светлыми улыбками вспоминали они свою огненную молодость, совпавшую с годами войны, и принимали искреннюю благодарность и низкие поклоны своих правнуков, которые продолжают их завоевания мирным трудом.