К новым победам - с новыми знаниями

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

В конце учебного года «Ростелеком» провел онлайн викторину, в которой собрали типичные задания ЕГЭ и каверзные вопросы в рамках школьной программы и вне ее. В проверке знаний поучаствовали более 19 тысяч жителей Волгограда и области, в том числе 1530 учащихся волгоградских школ.

Весь апрель на сайте kp.ru все желающие принимали участие в викторине, отвечая на вопросы и проверяли, насколько хорошо они знают математику, физику, русский язык и литературу, историю и обществознание. Кому-то пришлось освежить знания и изучить дополнительную литературу.

Наибольшую активность проявили учащиеся трех школ города, за это они получили грамоты и призы от партнера викторины - бесплатный доступ к платформе онлайн-образования «Ростелеком. Лицей», который помогает детям получить новые знания, подготовиться к олимпиадам и ЕГЭ по русскому и английскому языкам, математике и цифровым технологиям.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

1 место - средняя школа №3 Тракторозаводского района Волгограда;

2 место - гимназия №11 Дзержинского района Волгограда;

3 место – средняя школа №98 Краснооктябрьского района Волгограда.

Вопросы для авторской рубрики викторины «Вопрос от профессора» подготовила доктор филологических наук, профессор кафедры русской филологии и журналистики ВолГУ Оксана Горбань. Для старшеклассников школы №3 она провела открытый урок. Пришла не с пустыми руками, ребята смогли увидеть современные и старинные книги – старопечатное издание XVIII века и рукописную книгу XIX века.

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

- Мне понравились эти ребята. Они очень серьезно, внимательно слушали, задавали интересные вопросы. Дети достаточно подготовленные, начитанные – не боялись отвечать, даже если были не совсем уверены. У них есть любопытство, интерес и какая-то база помимо школы, - поделилась Оксана Горбань. - Я подумала, что про русский язык за 40 минут все не расскажешь, поэтому решила выбрать тему о книгах и той культурной среде, в которой литературный русский язык развивался. Мы говорили о том, что в традиционной книге Древней Руси всегда сочетались глубина содержания и красота оформления. Было интересно общаться с ребятами. Спасибо за очень интересное мероприятие. Мне понравилась сама идея и живое общение со старшеклассниками.

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Учеников тоже заинтересовала тема урока, они долго не отпускали профессора, задавали вопросы и разглядывали раритетные издания. Оценили это и их учителя.

МОУ СШ №3 Ермишева Маргарита зам. директора по воспитательной работе, Прохорова Светлана директор и Оксана Горбань профессор ВолГУ. Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

- Теперь преподаватели говорят: «Вот бы так все вузы, когда проходит профориентация, приходили настолько подготовленными и так заинтересовывали бы детей», - отметила директор МОУ СШ №3 Светлана Прохорова. - Большое спасибо и за вопросы викторины. Старшеклассники у нас мотивированные, нацеленные на результат, поэтому нам такое сотрудничество очень важно. Спасибо «Ростелекому», участие в онлайн-викторине помогает ученикам получать дополнительные знания, знакомство и незаменимое общение с преподавателем вуза.

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

- Вопросы викторины были интересными и познавательными, чтобы найти ответы на некоторые из них, старшеклассникам пришлось изучать справочники, словари и дополнительную литературу. В будущем им эти знания пригодятся. Спасибо также за элемент соревнования и призы, - поделилась директор гимназии №11 Дзержинского района Елена Андреева.

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

По мнению директора МОУ СШ №98 Веры Бариловой, такие современные форматы, как тематические онлайн викторины, делают процесс обучения увлекательным и позволяют мотивировать учеников.

- Это очень важно, чтобы детям нравилось учиться, получать новые знания, ставить перед собой цели и достигать их, - считает Вера Барилова.

Директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Черноиванов:

«Дорогие старшеклассники! Совсем немного времени остается до самой напряженной для вас поры. Мы будем рады, если сервис онлайн-образования «Ростелеком. Лицей» поможет вам лучше подготовиться и сдать итоговые экзамены. Желаю вам успешного прохождения испытаний и поступления именно в тот вуз, в котором вы мечтали продолжить обучение. В добрый путь! Удачи вам и успехов!»

«Ростелеком» и «Комсомольская правда» благодарят комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области за содействие и информационную поддержку нашей инициативы.

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