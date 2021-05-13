Ночь музеев 2021 в Волгограде - программа: квесты, концерты и неизвестные шедевры

Ночь музеев пройдет 15 мая. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ночь музеев 2021 устроят в Волгограде в субботу, 15 мая. В год науки и технологий акция пройдет под девизом «Больше, чем музей». После длительного локдауна в музеях вновь будет бурлить жизнь. Для жителей и гостей Волгограда подготовили особую программу мероприятий с экскурсиями, концертами, выставками, квестами и мастер-классами. Посетители смогут своими руками отжать горчичное масло, послушать гусляров, увидеть «ожившие» картины и то, что было всегда скрыто в хранилищах. Музеи будут работать дольше обычного, часть программы покажут бесплатно, на часть экспозиций пустят по билетам. «КП-Волгоград» подскажет, куда пойти в Ночь музеев 15 мая 2021, куда сходить с ребенком и где будет самое интересное.

Учтите, что на все мероприятия действуют ограничения по посещаемости из-за коронавируса: мастер-класс – до 10 человек, экскурсии и лекции – до 25 посетителей. Зайти в музеи можно только в маске после измерения температуры, внутри придется держать дистанцию.

Наука и искусство в музее Машкова

Музей Машкова 15 мая 2021 представит публике шедевры из запасников, посвященные знаменитым ученым и впервые покажет портрет Альберта Эйнштейна от ученика Ильи Машкова Александра Лабаса. Специальную программу подготовили и совместно с фестивалем «Вы не видели Лосева?». В Ночь музеев 2021 в Музее Машкова будут работать две площадки - на проспекте Ленина, 21 (с 10 до 18 часов вход по билетам – 100 – 200 руб., после - бесплатно) и в выставочном зале на Чуйкова, 37 (с 11 до 19 часов – по билетам – 100 – 200 руб., после - бесплатно). Посетителей ждут с 10 до 23 часов.

На бульваре у здания музея на проспекте Ленина, 21 дадут торжественный старт Ночи музеев 15 мая 2021 в 18.00. До 21 часа в сквере будут работать творческие мастерские художников Марии Мелиховой и Ирины Тур. В 18, 19 и 20 часов пройдут мастер-классы для детей. В 19 часов начнется концерт Наиля Низаева и группы Пушkarev, с 20 до 22 часов задавать настроение будут сеты Dj Сергея Гончарова. А в 21.00 начнется виртуальная выставка «Окна».

В здании музея Машкова на проспекте Ленина, 21 в 12.00 начнутся творческие мастер-классы для детей. В 10.30, 13.00, 17.00, 19.00 – обзорные экскурсии, а в 14.00 и 16.00 – лекции о связи науки и искусства. Саратовские художники проведут воркшопы, в 16.30 начнется детский мастер-класс, в 17.30 и 19.30 взрослых познакомят с искусством гобелена и гравюры. В 18.00 Елена Огаркова пригласит на пешеходную экскурсию, посвященную Волгоградскому планетарию, в это же время в музее начнется астрономический фейс-арт и творческая встреча с членом Союза художников Марией Антоненко. Детвору в 18.30 приглашают на космический мастер-класс. А взрослых в 20.00 ждет лекция врача «Прекрасная дама в XXI веке», в 21 час начнется экскурсия и в 22.00 - лекция «Мистический Машков».

В музее Машкова будет множество лекций и мастер-классов. Фото: Александр КУЛИКОВ

В Выставочном зале на Чуйкова, 37 в Ночь музеев откроется выставка кинетических скульптур, 15 мая 2021 в 12.00, 19.00, 19.30 и 20.00 пройдут экскурсии. Крупеничкин дом ждет детей на праздник и мастер-классы в 11, 13, 15 и 17 часов, также в 11 и в 16 часов пройдет интерактивное занятие. В 14 состоится лекция профессора ВолГУ Андрея Макарова, Взрослых приглашают на лекции в 14.00, 15.00, 18.00, 19.00 и 20.00. В 17 часов начнется музыкально-литературная программа «Всё начинается с любви» с участием артистов проекта «Синий троллейбус». А с 19.00 до 22.30 в музейном зале будет работать мобильный кванториум, где каждый сможет попробовать рисовать в шлеме виртуальной реальности.

«От каменного века до космической эры»

Краеведческий музей приглашает жителей Волгограда на Ночь музеев 15 мая 2021 с 18.00 до 22.00. В каждом зале музея гостей ждут концерты, мастер-классы, экскурсии, интерактивные программы. Вход – 100 рублей, дети до 14 лет бесплатно. Посетителей ждут интерактивные экскурсии, концерты Нателлы Имедашвили в 18.00 (билет 300 руб.), Дарии Федоровой в 20.00 (билет 300 руб.) и казачьего ансамбля «Фомин День», пешеходная экскурсия в 19.00 (билет 350 руб.) и экспериментальные площадки для юных волгоградцев.

В здании на проспекте Ленина, 5а в 18.00, 19.00, 20.00 и 21.00 пройдут интерактивные экскурсии по залам археологии и природы, в 18.30 расскажут о Золотой Орде, в 19.30 откроют тайны веков. С 18 до 21 часа Центробанк покажет технику банкиров разных времен. В зале «Интерьеры» с 18 до 20 часов будут танцевать аргентинское танго (16+), а после пригласят на бал к царицынскому купцу (6+). В пресс-центре детвора в течение всего вечера сможет мастерить поделки (билет – 250 руб.).

Краеведческий музей предложит массу интерактива. Фото: Александр КУЛИКОВ

В музее на проспекте Ленина, 7 в 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 также пройдут тематические экскурсии. С 18.00 до 20.00 устроят мастер-шоу «Казачьему роду нет переводу», а в 21.00 начнется концерт «Казачья вечёрка» (12+). В зале «Ностальгия по пятидесятым…» с 18 до 19.30 студенты покажут основы парикмахерского искусства, стиля и визажа. Также в это время пройдет концерт. Можно будет посмотреть и на уникальные экспонаты из фондов музея: золото сарматов, оружие и награды. Начало в 18, 19, 20 и 21 час (билет – 400 руб.).

А в Музее-квартире Луконина на улице Чуйкова, 31-47 в 18 часов откроется литературная гостиная «Ночь в музее. Поэзия при свечах».

Квесты и подземелья Старой Сарепты

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» Ночь музеев пройдет 15 мая 2021 с 17 до 20 часов. В программе - обзорные (в 18 и 19 часов) и интерактивные экскурсии, в 17, 18 и 19 часов - квест «Шпионские игры» в немецкой библиотеке и интерактивная программа «О мамонтах и не только», а также взрослые программы - «Мистические истории» в 18 и 19 часов и «Подземелья Старой Сарепты» в 21.00. На музейной территориии с 17 до 20 часов будут работать интерактивные площадки для детей и взрослых, фотозоны, ярмарка сувениров. Бесплатно можно осмотреть несколько залов, вход на программы – по билетам. В 18.00 в кирхе начнется органный концерт Дины Ихиной и Дениса Маханькова (Печоры – Санкт-Петербург). Стоимость программ уточняйте по телефонам: (8442) 67-33-02, 8-927-511-67-49.

В музее-заповеднике проведут любимую викторину посетителей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Кино, викторины и интерактив

В музее-панораме «Сталинградская битва» в Ночь музеев 15 мая 2021 пройдет с 18.00 до 21.00, вход – свободный. Посетителей ждет викторина «Путь к Победе» в музейных залах. В кинозале в 18.00 пройдет лекция «Парад Победы 24 июня 1945 года», в 19.00 покажут документальный фильм «БК-31». Также в 18.10 можно побывать на онлайн экскурсии по панораме «Разгром-немецко-фашистских войск под Сталинградом» через Zoom, после на мастер-классе.

В музее «Память» в Ночь музеев 15 мая в 18.00 будут собирать пазлы на военную тематику и устроят фотокросс, в 19 часов покажут форму участников переговоров о капитуляции штаба 6-й немецкой армии. Весь вечер здесь будут крутить документальные и художественные фильмы о Сталинградской победе. С 18.00 до 20.00 вход в музей свободный.

В Мемориально-историческом музее 15 мая 2021 в 19.00 пройдет занятие с элементами интерактивности «Военные технологии первой половины XX в.», в 18.30 и 19.00 начнется поисковый квест «Оружие воинской славы», в 18.00 и 18.30 - мастер-класс по изготовлению модели самолета. С 18.00 до 20.00 вход в музей свободный.

МИМ будет открыт до 20.00. Фото: Александр КУЛИКОВ

«Вселенная: от мифов до наших дней»

Присоединится к Ночи музеев 15 мая и Волгоградский планетарий. В 19.30 и в 21.00 здесь покажут премьеру полнокупольной мультимедийной программы «Вселенная: от мифов до наших дней» (билет – 300 руб., детям - 200). В 20.30 и в 22.00 (если позволит погода) начнутся вечерние наблюдения в обсерватории (предварительная запись - (8442) 24-18-72, билет – 500 руб., детям 250).

Музей занимательных наук Эйнштейна обычно одно из самых популярных мест в Ночь музеев в Волгограде, туда всегда выстраиваются очереди. Теперь он расположен по адресу: Краснознаменская, 9Д (за ТРЦ Пирамида). Будет ли спецпрограмма пока не объявили. Но в условиях ковидных ограничений музей работает только по предварительной записи по телефону +7(961)688-555-8.

Внимание! Возможны изменения в программе!