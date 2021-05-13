Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 13 мая: в ковидных госпиталях стало меньше пациентов

На сегодня сделал прививку от коронавируса каждый десятый житель региона. Фото: Олег ЗОЛОТО

На сегодня в Волгограде и области коронавирус подтвердили у 92 человек, большинство из них проживают в областном центре. Всего же за время пандемии подхватили COVID-19 по официальным данным 58 тысяч 147 жителей региона. Волгоградская область продолжает находиться на 14-м месте в стране по этому показателю, а по ежедневному приросту заболевших коронавирусом регион опустился на 17-ю строку. Пока же в очном формате в Волгограде готовятся провести «Ночь музеев», большой музыкальный фестиваль в ЦПКиО, последние звонки в школах и выпускные экзамены. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 13 мая 2021 года.

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Смертность от коронавируса все еще остается на высоком уровне. Отчасти причина в том, что попадают умершие в статистику лишь через полтора месяца после летального исхода. Сегодня оперштаб сообщил о 6 смертях от ковида и его осложнений. Среди умерших двое волгоградцев в возрасте 82 лет и их ровесник из Волжского. Не смогли врачи спасти и 53-летнюю и 55-летнюю женщин из Котельниковского района, 73-летнего камышанина. Всего коронавирус за год с лишним унес жизни 1189 волгоградцев. При этом в ковидных госпиталях только за три первых месяца 2021 года скончались 1703 пациента.

Сейчас продолжают лечение в стационарах 1607 жителей Волгограда и области, среди них всего 12 детей. Нагрузка на инфекционные госпитали постепенно снижается, но все же не так быстро как волгоградцам хотелось бы. На сегодня закрыли больничные листы еще 93 человека, всего же одолели коронавирус 55,4 тысячи жителей области.