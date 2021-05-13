В Волгограде задержали убийцу, который более 25 лет был в бегах

Мужчина четверть века находился в бегах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Истекающего кровью молодого мужчину обнаружили на проезжей части Третьей продольной магистрали в Волгограде поздним вечером 14 сентября 1995 года. Парень скончался на руках врачей, а его убийца более 25 лет был в бегах и умудрялся не попадаться на глаза стражам порядка. В мае 2021 года теперь уже 50-летнему волгоградцу предъявили обвинение в расправе над приятелем.

Все эти годы преступник находился в розыске. Получивший множество ножевых ранений в грудь и живот парень успел рассказать сотрудникам ППС, что его изрезал приятель. Но имя перед смертью назвать не успел.

Позже родители погибшего волгоградца рассказали следователям, что в тот вечер их сын ушел из дома на встречу с другом. Личность убийцы быстро установили, его объявили в розыск, но задержать смогли только четверть века спустя. Все эти годы о месте его нахождения никому не было известно.

Мужчине заочно предъявили обвинение в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего. Расследование уголовного дела приостановили. Все эти годы скрывавшийся от правосудия убийца перебивался случайными заработками, у него не было ни прописки, ни регистрации, ни официального трудоустройства. Он ни разу не попадал в больницу, постоянно нигде не жил и ни разу за 25 лет не попал в поле зрения официальных органов. Его приметы за четверть века сильно изменились. Однако следователям все же удалось выяснить, что в последнее время преступника видели в Волгограде.

- В этом году была получена информация о том, что разыскиваемый находится в Волгограде и подрабатывает водителем такси на автомобиле своего приятеля, - рассказала «КП-Волгоград» представитель регионального СУ СКР Наталия Рудник.

Совместными усилиями следователей и оперативников уголовного розыска полиции в январе 2021 года беглого преступника задержали. Мужчина рассказал, что причиной расправы над приятелем стал банальный бытовой конфликт. Выяснить отношения мужчины решили на улице, завершились разборки жестокой расправой.

Следователи уже направили уголовное дело с обвинительным заключением в прокуратуру Дзержинского района. Обвиняемый продолжает находиться под стражей. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.