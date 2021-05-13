Рядом с администрацией Волгоградской области провалился асфальт

В центре Волгограда образовалась огромная яма Фото: Юлия Данильченко

Утром 13 мая в центре Волгограда земля начала уходить из-под ног. На улице Пушкина провалился асфальт. Инцидент произошел рядом с домом №10 по улице Мира. Рядом находится администрация Волгоградской области, водители чиновников паркуют автомобили на этой дороге. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, просадка грунта произошла в районе прохождения тепловой магистрали. Из-за этого разрушился и асфальт. Место провала огородили.

На месте инцидента работают коммунальщики Фото: Юлия Данильченко

- В настоящее время представители ресурсоснабжающей организации, дорожной службы и районной администрации проводят обследование участка для установления точной причины. Для устранения просадки грунта и разрушения асфальта ресурсоснабжающая организация произведет отсыпку и трамбовку песчаной подушки, восстановление щебеночного основания, а затем восстановит асфальтобетонное полотно с устройством двух слоев покрытия, - добавили в мэрии.

Почему образовалась яма, только предстоит выяснить Фото: Юлия Данильченко

К счастью, во время провала асфальта в этом месте не было пешеходов и автомобилей. Поэтому никто не пострадал. Водители, припарковавшие машины рядом с ямой, спешно начали убирать транспортные средства подальше.

На улице Пушкина всегда очень много припаркованных машин Фото: Юлия Данильченко

Проживающие рядом волгоградцы рассказали корреспонденту «КП-Волгоград», по счастливой случайности в яму не провалилась ни одна машина.

- Я живу рядом, вчера вечером все было нормально, - отметила жительница Волгограда. - Утром сосед говорит иди посмотри, что там творится. А туда смотреть страшно - огромная дыра в асфальте. Обычно там паркуется много машин. Это повезло, что ни одной не было!

Полицейские перекрыли движение по улице Пушкина Фото: Юлия Данильченко

На месте инцидента работают полицейские. Пока провалившийся участок дороги будут восстанавливать, проезд по улице Пушкина для автомобилей будет закрыт. Это продлится несколько дней.