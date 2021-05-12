«Вы хотите жить в лагерях?»: волгоградский ректор о призывах усилить охрану школ после трагедии в Казани

Фото с личной странички Андрея Ващенко. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трагедия, которая произошла 11 мая в Казани, где 19-летний отморозок расстрелял школу, болью прокатилась по всей стране. Кто-то плакал, просматривая жуткие кадры этого побоища, кто-то кипел негодованием, что убийца будет жить, когда он погубил сколько детей, а кто-то стал неистово требовать усилить охрану в школах, чтобы подобное не повторилось. И крики последних становятся все громче в соцсетях. Ректор волгоградского института бизнеса Андрей Ващенко, который не понаслышке знает, как это – отвечать за детские жизни, не выдержал этой «волны возмущения» и пояснил, почему он против того, чтобы превращать школы в закрытые учреждения.

«Напомню, что охране школ ЗАПРЕЩЕНО любое оружие! И это правильно! Иначе, мы не только избавим потенциального убийцу от необходимости приобретения оружия, но и сами доставим его в школу. Кроме того, в школах есть окна, на которые нельзя ставить решетки по пожарным требованиям, и в теплое время года они всегда открыты. Так что проникнуть через них внутрь – не проблема. Установка металлоискателя при входе, приведет только к коллапсу школ. Вспомните пандемию и раздельные входы. А как быть с транспортом, театрами, магазинами? Нас маски не заставишь надеть, а тут вход через металлоискатель... Как с массовыми мероприятиями? Да просто прогулками по набережной, вспомните Ниццу. Автомобили запретить? Вы хотите жить в лагере под охраной? Ну тогда переходите на домашнее образование и не выходите из квартиры», - написал в ответ на гневные посты Андрей Ващенко.

Ректор считает, что побороть бытовой терроризм простыми решениями невозможно. Как нет смысла привлекать Росгвардию к охране учебных заведений.

«Охранник должен постоянно работать в школе, знать в лицо учителей и детей, в случае с Росгвардией это практически невозможно. Охранник выполняет много сопутствующей работы: контролирует выдачу ключей, отключение электричества, обход этажей, работу с мелкиии нарушениями, часто контроль посещаемости. Росгвардия будет это делать? А это вопросы ежедневной жизни школы, текущей дисциплины и безопасности. Две службы держать, внутреннюю и внешнюю?», - задает вопросы «диванным экспертам» специалист, который знает систему изнутри. - Благими намерениями устлана дорога в ад. Мои глубочайшие соболезнования родителям и близким погибших. Это невыносимо, когда погибают дети».