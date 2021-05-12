В воздухе над Волгоградом много фенола, а в Волжском - сероводорода

В Волгограде и Волжском зафиксировали превышение максимальной разовой ПДК опасных химических веществ. Фото: Александр КУЛИКОВ

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области опубликовал данные о состоянии атмосферного воздуха в Волгограде, Волжском и поселке Светлый Яр в марте 2021 года. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, предельно допустимых концентраций (ПДК) опасных веществ, которые загрязняют воздух в городах, в этот период не было. Однако в зоне действия стационарных постов в воздухе не раз фиксировали максимальную разовую ПДК таких химических веществ, как соляная кислота, сероводород, фенол и диоксид азота.

В Волгограде в первый месяц весны обнаружили превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации по фенолу и хлориду водорода (соляной кислоте), которые оказывают неблагоприятное воздействие на организм человека и обладают канцерогенным действием.

В Волжском и в Светлом Яре были превышены концентрации сероводорода, который может вызвать поражение глаз и верхних дыхательных путей. Присутствие в воздухе этого токсичного газа волгоградцы определяют по запаху «тухлых яиц». Также в атмосфере над Волжским зашкаливали показатели по диоксиду азота, который содержится в выхлопных газах. В целом состояние воздуха в областном центре лучше, чем в городе-спутнике.

Данные по Волгограду. Фото: облкомприроды

- По другим веществам нарушений установленных гигиенических нормативов в атмосферном воздухе не выявлено. Радиоактивного загрязнения техногенными радионуклидами приземной атмосферы также не зарегистрировано, - сообщили в комитете.

Данные о состоянии воздуха в марте этого года Волгоградский ЦГМС, облкомприроды и Служба охраны окружающей среды Волжского собирали с 14 стационарных постов в Волгограде, Волжском и рабочем поселке Светлый Яр. Наблюдения вели по диоксиду серы, оксиду углерода, сероводороду, фенолу, фториду и хлориду водорода, аммиаку, саже, формальдегиду, диоксиду и оксиду азота, метилмеркаптану и взвешенным веществам.