До старта близко: на «Волгоградском Марафоне» участников ждут со всех городов

"Волгоградский Марафон" пройдет 29 и 30 мая Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Менее трех недель остается до масштабного легкоатлетического праздника. В городе на Волге в очередной, уже 32-й по счету раз состоится «Волгоградский Марафон». Яркое и долгожданное событие этой весны пройдет 29 и 30 мая. Старт и финиш дистанция расположатся рядом с интерактивным музеем «Россия – моя история» в пойме реки Царица. Регистрация участников «Волгоградского Марафона» идет полным ходом. Выйти на старт может любой желающий, причем не только из Волгограда и области, а со всей страны.

Так что любителям бега в последние выходные мая лучше ничего не планировать, кроме посещения Волгограда и участия в «Марафоне». Зарегистрироваться легкоатлеты могут на сайте volgogradmarathon.tilda.ws. Мест все меньше. А регистрация участников открыта до 10.00 25 мая.

Бегуны смогут выбрать дистанцию по своим силам: марафон на 42,2 километра, полумарафон на 21,1 километр, забеги на 5 и 10 километров. Они состоятся 30 мая. А днем ранее, 29 мая, маленькие легкоатлеты до 12 лет смогут принять участие в детском забеге «Мой первый километр». Участникам при себе необходимо иметь медицинскую справку на выбранную дистанцию.

РАСПИСАНИЕ «ВОЛГОГРАДСКОГО МАРАФОНА»

29 мая

10.00 - 20.00 - выдача стартовых пакетов, регистрация новых участников при условии наличия свободных слотов.

15.00 - 16.00 - детский забег на 1000 м для детей в возрасте до 12 лет.

Участники детского забега должны получить свой стартовый пакет с 10.00 до 14.30.

30 мая

07.00 - открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и гардероба.

09.00 - старт забегов на дистанции 5 километров, 10 километров, 21 километр 97 метров, 42 километра 195 метров.

15.00 - закрытие мероприятия. Лимит прохождения марафонской дистанции - 6 часов.