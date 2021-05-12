Стало известно, в каких городах и районах Волгоградской области самые дорогие чиновники

Чиновники обходятся бюджету в миллиарды рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградстате рассказали, в каких городах и районах Волгоградской области самые «дорогие» и «дешевые» чиновники. Согласно указу президента, расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя являются одним из показателей эффективности местных властей. Однако в 2020 году лишь в 10 муниципалитетах Волгоградской области снизили расходы на содержание чиновников. В Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке, Фролово, Урюпинске и в остальных районах области затраты на власть выросли.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные Волгоградстата, дешевле всего бюджету обходится содержание чиновников администрации города Волжского – 601 рубль в расчете на одного жителя. Хотя в 2020 году эти траты возросли на 4,2%. На втором месте Среднеахтубинский район – 604 рубля, при этом муниципалитет вошел в десятку со снижением расходов на 0,9% по сравнению с 2019 годом. И на третьем месте оказался Волгоград. В областном центре на чиновников мэрии тратят 661 рубль из расчета на каждого из миллиона жителей. За прошедший год содержание местных властей обошлось бюджету на 0,9% дороже.

Лишь десять муниципалитетов Волгоградской области в 2020 году оптимизировали расходы на чиновников. Помимо Среднеахтубинского в их числе Городищенский, Калачевский, Котельниковский, Николаевский, Новоаннинский, Ольховский, Серафимовичский, Суровикинский и Фроловский районы. На местные власти здесь тратят от 802 до 1961 рубля на душу населения.

При этом дороже всего обходятся чиновники в Нехаевском, Кумылженском и Алексеевском районах области. Так, в Алексеевском на содержание властей тратят по 2173 рубля из расчета на каждого жителя, показатель в 2020 году вырос на 5,5%. А в Кумылженском, где расходы на чиновников составили 2091 рубль, траты выросли сразу на 30,7%. Если умножить эти цифры на количество жителей региона, то сумма выходит астрономическая.

Расходы на чиновников в городах и районах Волгоградской области из расчета на душу населения в рублях, и изменение в 2020 году по отношению к 2019-му в процентах: