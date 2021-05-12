Фестиваль «Вы не видели Лосева?» пройдет 15 мая в Волгограде: программа

Профессиональные художники и любители выйдут на пленер. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В субботу, 15 мая 2021 года, в Волгограде пройдет VI Международный фестиваль искусств «Вы не видели Лосева?», который соберет художников и фотографов, танцоров и музыкантов. Основной площадкой станет Комсомольский сад. В программе мероприятий – выставки, мастер-классы, пленэр, квесты, скетч-экскурсии, концерты, конкурс рисунков, мандала-терапия, арт-медитация, танцевальный опен-эйр, кино под звездами и перфомансы. Фестиваль «Вы не видели Лосева?» в парке начнется 15 мая 2021 в 15 часов и продлится до 22 часов, его главной темой станет искусство дружить. Наш путеводитель подскажет, куда сходить и что посмотреть.

- В этом году профессиональные художники и любители выйдут на улицы трех городов – Волгограда, Волжского и Горячего Ключа, чтобы создавать произведения искусства, посвященные людям и окружающему их миру, развивая традицию, заложенную советским импрессионистом Виктором Лосевым, - рассказали «КП-Волгоград» организаторы.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ «ВЫ НЕ ВИДЕЛИ ЛОСЕВА?» 15 МАЯ 2021 В ВОЛГОГРАДЕ

15 мая 2021 с 12.00 до 22.00 мультимедийная выставка «Живопись Виктора Лосева» ждет волгоградцев в выставочном зале музея Машкова на Чуйкова, 37.

В Комсомольском саду 15 мая в 15.00 начнутся пленэр и конкурс рисунков, а также скетч-экскурсия с художником Софией Тимофеевой. В это же время в выставочной зоне свои работы представят десятки художников, фотографы, граффитисты, гончары и мастера hand-made. В 16.00 состоится открытие фестиваля «Вы не видели Лосева?», мандала-терапия и мастер-классы Института Конфуция. В 16.10 гостей ждет еще одна скетч-экскурсия, а в 16.15 и 17.15 стартуют квесты. В 17.00 начнется перфоманс художника Евгения Головьева Graffitimaffiti, часом позже в парке появятся «3D-рисунки» Сергея Давыдова. В 17.30 художник Алёнушка Vasильцоvа пригласит на арт-медитацию.

Вечером 15 мая 2021 в 18 часов всех любителей танцевать приглашают на оpen air клуба «Дыхание Души». В 18.15 в Комсомольском саду начнется концерт. На сцену выйдут волгоградские вокалисты, танцевальные коллективы и группы 2n2, «ПочемуНеПадаетНебо», «Сделай громче», КЛИК, «Снова не успел». А в 20.00 откроется кинотеатр на траве. Волгоградцам покажут фильмы о художниках.