Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 12 мая: на фоне снижения заболеваемости уровень смертности остается прежним

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 12 мая Фото: Олег ЗОЛОТО

Уровень заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области продолжает медленно снижаться. В среду в регионе новый абсолютный минимум года по числу заболевших. 12 мая в Волгоградской области подтвердились 90 новых случаев COVID-19. Такое число в последний раз было еще прошлым летом. Всего за время пандемии ковид подхватили 58 055 волгоградцев. Сегодня регион занимает 17-е место в стране по числу новых случаев вируса, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. И если уровень заболеваемости продолжает падать, то смертность остается на прежних показателях. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 12 мая 2021 года.

Статистика портала стопкоронаврус.рф

За последние сутки в Волгоградской области COVID-19 стал причиной смерти восьми пациентов. За 12 дней мая в регионе патологоанатомическая служба подтвердила уже 76 летальных исходов от ковида. Всего пандемия унесла жизни 1 183 волгоградцев.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

С марта прошлого года благополучно победили вирус 55 369 жителей Волгоградской области. за последние сутки выздоровел 91 пациент. В стационарах на утро 12 мая продолжают лечение 1639 человек, в том числе 14 детей. Коронавирус подтвердился у 1503 пациентов.