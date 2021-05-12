Для строительства рокадной дороги берег Волги укрепят за 539 миллионов

Берегоукрепление для строительства рокадной дороги сделали и в северном направлении. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Дирекция водохозяйственного строительства объявила электронный аукцион на укрепление правого берега Волги в Ворошиловском районе Волгограда. Подрядчика, который займется берегоукреплением для продолжения строительства рокадной дороги в сторону Кировского района, выберут в июне. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, за участок протяженностью 280 метров от улицы Иркутской до Одесской бюджет области заплатит 539,7 миллиона рублей.

На первом этапе рокадная дорога, о строительстве которой в апреле заявил губернатор Андрей Бочаров, пройдет в створе улиц Циолковского и Самарской. Пока работы начнутся на первом участке этого объекта. До 31 марта 20222 года строители должны выполнить укрепление правого берега Волги в соответствии с проектной документацией, разработанной институтом «Гипроводстрой».

Этот участок берегоукрепления первый и самый небольшой. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Перед началом работ подрядчику предстоит создать геодезическую основу, обследовать участок на наличие взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, зачистить местность и вырубить имеющиеся там деревья с диаметром стволов до 30 сантиметров.

Затем водолазы обследуют дно Волги, с барж и с земли проведут разработку грунта, уплотнят его. После установят трубошпунты диаметром 72 сантиметра и длиной 20 метров. Также в проект заложены бетонные работы, крепление откосов и площадок, устройство лестниц, упорных конструкций, концевого водовыпуска и наблюдательной скважины. Уже весной 2022 года все работы должны быть завершены.