Ирина Гусева: «Жителей необходимо слушать и слышать»

Фото: личный архив Ирины ГУСЕВОЙ

Майские праздники подарили некоторым волгоградцам внеплановые весенние каникулы. Депутат Государственной Думы Ирина Гусева использовала это время для общения с жителями. Было много встреч во дворах города Волжского и Тракторозаводского района Волгограда. В основном горожан волновали вопросы благоустройства, развития инфраструктуры, ремонт дорог и проблемы сферы коммунальных услуг.

Фото: личный архив Ирины ГУСЕВОЙ

Уже не первый год в Волгоградской области реализуют федеральный проект по формированию комфортной городской среды, который включает в себя благоустройство общественных и придомовых территорий. Финансируется ремонт дорог и проездов во дворах, установка мусорных контейнеров, урн, скамеек, монтаж современных систем освещения. Как отмечает Ирина Гусева, эти темы все еще вызывают у волгоградцев и волжан множество вопросов. Некоторые из них депутат взяла на контроль.

Фото: личный архив Ирины ГУСЕВОЙ

По словам парламентария, людям не хватает взаимодействия с представителями государственных структур на местах. Местным властям необходимо быть более открытыми и доступными, а непосредственное участие граждан в решении вопросов местного значения использовать более активно.

- Живое, открытое общение ни что не заменит, - подчеркивает Ирина Гусева. - Граждане четко формируют и обозначают проблемные места, органам власти необходимо быть с ними в постоянном взаимодействии. Общественное мнение по вопросам местного значения очень важно, жителей необходимо слушать и слышать.