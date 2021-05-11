Кинофорум «Сталинградская сирень» 2021 в Волгограде: где и какие фильмы покажут

Кадр из фильма «Донбасс Окраина».

С 14 по 16 мая 2021 года в Волгоградской области пройдет VIII кинофорум фильмов о войне «Сталинградская сирень». Любители кино смогут посмотреть бесплатно более 30 художественных и документальных фильмов. В Волгограде кинопоказы пройдут в кинотеатрах «Синема 5», «Киномаксе», в «Авангарде», ВОЦНТ и историческом парке «Россия – моя история». Покажут фильмы кинофорума «Сталинградская сирень» и в районах области. В программе фестиваля как новинки кинопроката - «Донбасс. Окраина» и «Пальмира», «Тихая застава» и «Братство», так и советские фильмы о Великой Отечественной войне, а также творческие встречи со звездами советского и российского кино.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомкультуры, торжественное открытие кинофорума фильмов о войне «Сталинградская сирень» пройдет 14 мая 2021 года в 18.30 перед музеем-панорамой «Сталинградская битва». Волгоградцы смогут увидеть заслуженных артистов РФ Александра Тютрюмова и Игоря Ливанова, народного артиста РФ Юрия Назарова, актеров театра и кино Сергея Астахова, Ивана Кокорина, Ирину Лачину, Сергея Горобченко и Александра Цуркана. На открытии для зрителей выступит ансамбль «Красная звезда». Также 14, 15 и 16 мая жители Волгограда и области смогут посмотреть фильмы фестиваля в кинотеатрах.

Как попасть на сеанс - справки по телефону 8 (8442) 39-10-03.

Расписание кинопоказов кинофорума фильмов о войне «Сталинградская сирень» в Волгограде с 14 по 16 мая 2021