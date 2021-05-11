Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 11 мая: за месяц умерли 449 человек

В больницах остаются почти 1,7 тысячи ковидных пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

После небольшого подъема прироста заболевших коронавирусом в Волгоградской области вновь зафиксирован минимум инфицированных. На сегодня подтвердили COVID-19 тестами у 93 волгоградцев. Всего за период пандемии выявили инфекцию почти у 58 тысячи жителей региона. Как дальше будет развиваться обстановка, пока не ясно. Волгоград только что масштабно отметил День Победы. На набережной и на Мамаевом кургане собирались десятки тысяч человек, мало кто из них был в масках. Впереди – последние звонки, экзамены и вручение аттестатов у выпускников 9-х и 11-х классов. Все это решили проводить в очном формате. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 11 мая 2021 года.

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Смертей от коронавируса меньше не становится. Сегодня эксперты вновь подтвердили 7 летальных исходов. Всего инфекция и ее осложнения унесли жизни 1175 человек. Напомним, это вовсе не количество умерших в ковидных госпиталях пациентов за минувшие сутки – их гораздо больше. В статистику вошли только те, у кого коронавирус стал основной причиной смерти, либо оказал фатальное влияние на развитие сопутствующих осложнений. И случились эти смерти 30 – 45 дней назад.

Так, по данным Росстата, в марте 2021 в ковидных госпиталях Волгоградской области скончались 449 человек. Коронавирус стал основной причиной смерти у 178 пациентов – именно они появятся в статистике. Еще у 58 человек COVID-19 оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений, а у 213 – нет.

По данным оперштаба, на сегодня в Волгограде и области 1689 человек проходят лечение в ковидных госпиталях. Среди них 1677 взрослых и 12 детей. За минувшие сутки больницы покинули 67 человек, всего же выздоровели более 55,2 тысячи волгоградцев.