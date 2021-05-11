Время добрых дел «ЕвроХим-ВолгаКалия»

Фото: Ирина СИМОНОВА

Вместе с временем, которое все больше отделяет нас от 1945 года, уходят и ветераны. На весь Котельниковский район осталось всего 13 представителей героического поколения. Поэтому особенно важным остается внимание живым участникам событий.

ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», который осваивает в Котельниковском районе одно из богатейших месторождений калийных солей, традиционно принимает активное участие не только в торжествах, приуроченных к 9 Мая, но также оказывает поддержку лично ветеранам.

Фото: Ирина СИМОНОВА

В подарок к 76-летию со Дня Победы по инициативе молодых специалистов Гремячинского горно-обогатительного комбината старшие сотрудники предприятия помогли полностью заменить забор ветерану Великой Отечественной войны Василию Петровичу Ламскову.

Активисты ГОКа справились с делом всего за пару дней. Приобрели все необходимые материалы для новой конструкции, поставили новый современный забор и убрали не только строительный мусор, но и придомовую территорию. А по окончании всех работ была общая фотография на память о добром деле.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Напомним, что в этом году «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко празднует свой юбилей. По этому поводу и была запущена программа «20 добрых дел «ЕвроХима», в рамках которой уже проведено немало добрых дел, а в планах сделать еще больше.

Фото: Ирина СИМОНОВА

«Мне очень приятно участвовать в проекте, который дает возможность пообщаться с ветеранами в домашней обстановке, послушать воспоминания о войне. Каждый раз, встречаясь с участниками войны я все больше убеждаюсь, что для них важны не сам забор или подарок, а обыкновенное внимание и забота», - поделился активист «ЕвроХим-ВолгаКалия».