Молодые котельниковцы провели субботник по благоустройству памятных мест

Фото: Ирина СИМОНОВА

Сотрудники Гремячинского горно-обогатительного комбината проводят различные волонтерские акции в рамках программы «20 добрых дел «ЕвроХима», посвященной 20-летию со дня образования одной из самых успешных агрохимических компаний России.

С особым чувством молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» - дочернего предприятия компании российского предпринимателя Андрея Мельниченко – приняли участие в мероприятиях праздника Великой Победы.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Котельниковская земля героев – место судьбоносных событий. Стойкость, мужество и отвага, проявленные участниками сражений под Котельниково, воспеты в романе «Горячий снег» классика советской литературы Юрия Бондарева.

Разгром фашистов под Котельниково стал основой победы в Сталинградском сражении, коренным образом изменившей ход Великой Отечественной войны. Эти и другие факты, изученные группой активистов, в которую вошли и сотрудники предприятия, позволяют жителям инициировать присвоение Котельниково высокого звания «Город воинской славы».

Гордость за достижения прадедов, признательность фронтовикам и труженикам тыла за возможность жить в мирной и свободной стране предается в семьях котельниковцев из поколения в поколение. Поэтому молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» и ученики средней школы № 2 города Котельниково объединили усилия и в преддверии Дня Победы приняли участие в Международном субботнике по благоустройству памятных мест, Аллей Славы и воинских захоронений.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Представители молодого поколения котельниковцев отправились на гражданское кладбище, где расположены братская могила воинов Великой Отечественной войны и захоронение детей блокадного Ленинграда, которые погибли во время бомбежки эшелона на станции Котельниково.

Волонтеры убрали прошлогоднюю траву, помыли плиты, помогли восстановить окраску памятных мест.

Это не последняя акция в преддверии Дня Победы. Школьники и их старшие товарищи из «ЕвроХим-ВолгаКалия» обязательно навестят ныне здравствующих ветеранов, примут участие в других акциях и мероприятиях, посвященных самому великому и скорбному празднику России.

#знатьчтобыпомнить