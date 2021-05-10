Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 10 мая: число умерших не снижается

Актуальная информация о коронавирусе на 10 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН

8465 жителей России из 82 регионов получили положительные тесты на COVID-19 сегодня, 10 мая. Из них 98 случаев зафиксировано в Волгоградской области. Отметим, что последнюю неделю число заболевших стабильно ниже сотни. Однако не стоит расслабляться – риск заразиться в общественных местах все еще остается. Волгоград и область занимает 13-е место по приросту инфицированных. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 10 мая 2021 года.

Статистика смертности остается на одном уровне. Регулярно портал стопкоронавирус.рф сообщает о 5-7 умерших волгоградцах. 10 мая число погибших от коронавируса выросло на +5 (всего ковид убил 1168 человек). В России зафиксирован 321 летальный случай (всего 113 647).

За эти сутки в России полностью вылечились 6 774 пациента, в том числе 71 человек из Волгоградской области. В регионе продолжает действовать масочный режим.