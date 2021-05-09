Организм не справился: в Волгограде от полученной на стройбазе травмы скончался радиоведущий

Фото с личной странички Максима Рогачева в социальных сетях

Трагическое известие пришло 9 мая. В Волгограде на 30-м году жизни скончался радиоведущий Максим Рогачев. Об этом «КП-Волгоград» подтвердили в комитете здравоохранения Волгоградской области. Молодой мужчина в апреле получил тяжелую травму головы. Несчастный случай произошел на строительной базе, где Максим подрабатывал. Волгоградец находился в коме.

ЧП произошло на стройбазе в Советском районе Волгограда 20 апреля. Машина скорой помощи доставила его в тяжелом состоянии в Волгоградскую областную больницу №1. Хирурги провели 12-часовую сложнейшую операцию. У волгоградца были серьезные повреждения лица, он потерял один глаз. Медики не давали никаких прогнозов. Максим Рогачев находился в состоянии комы. Однако через какое-то время молодой человек пришел в сознание. Его родные и коллеги просили волгоградцев стать донорами крови для Максима, который находился в нейрохирургическом отделении областной больницы.

- Сегодня он, наконец-то, пришел в сознание. Нужна кровь. Все, кто может, стать донором крови для Максима Рогачева, ее принимают на Областной станции переливания крови, - писали волгоградцы в социальных сетях.

Близкие Максима надеялись, что ему станет лучше. А жители Волгограда сдали быстро собрали необходимое количество крови.

- Всем огромное спасибо, кто сдал кровь сегодня и сдаст завтра! - благодарили близкие доноров.

Около 20 дней медики боролись за жизни волгоградского радиоведущего. Однако организм, к сожалению, все-таки не справился с полученными травмами. Максима Рогачева не стало 9 мая.