Лучшие фото с Парада Победы в Волгограде 9 мая 2021 года

В этом году, несмотря на коронавирус, Парад Победы в Волгограде состоялся. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Утро 9 мая 2021 года началось в Волгограде с возложения цветов к Вечному огню в Пантеоне Славы, к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова, к Малой братской могиле. А с 9 часов люди стали стягиваться на главную площадь Волгограда, на Парад Победы. В этом году торжественное шествие не стали отменять из-за коронавируса, но все участники парада предварительно сделали прививки от ковида, а число зрителей ограничили. Пускали только по пригласительным. Правда, в последний момент – буквально утром 9 мая – волгоградские власти приняли решение сделать Парад открытым, людям разрешили проход к площади Павших борцов со стороны Аллеи Героев. Но прийти успели немногие. Больше всего повезло тем гостям Волгограда, кто успел забронировал номера в гостиницах, расположенных прямо на площади - оттуда Парад Победы виден, как на ладони.

Всего четыре ветерана смогли присутствовать сегодня на параде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ветеранов с каждым годом на трибунах все меньше. В этом году приехали всего четверо.

Ветеранов на трибунах все меньше. Но все равнение - на них. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Среди них – Александр Колотушкин (участник Парада Победы в 1945-м), Александр Медков, 95-летний Филипп Голик (который приписал себе пару лет, чтобы попасть на фронт) и Евгений Рогов (участник Сталинградской битвы).

Главные и почетные гости этого праздника. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Старикам тяжело ходить, поэтому их подвозили к трибунам на гольфкарах. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Стариков, по сложившейся традиции, подвозили к местам на гольфкарах, волонтеры помогали им занять свои места.

Парад Победы, как заведено, начался с выноса копии Знамени Победы.

Парад Победы, как заведено, начался с выноса копии Знамени Победы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Затем прошла колонна военной техники во главе с легендарным танком Т-34.

Легендарный Т-34. Куда ж без него. Он всегда во главе колонны. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Следом шли ретроавтомобили - «Газ-67», «Виллис», «ЗИС-5» и мотоциклы военного времени М-72. За ними – современные образцы военной техники: артиллерийские системы МСТА-С, Хоста, зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и «Панцирь-С», правнуки легендарной «Катюши» - реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», тяжёлая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепёк». В общей сложности по главной площади Волгограда проехали колонной порядка 50-ти единиц техники.

Современная военная техника впечатляет своей мощью. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

И все, надо сказать, без резиновых накладок. Так что асфальт они на центральных улицах города «помяли» неслабо. К тому же после Парада Победы вся техника двинулась на Набережную города, где она будет выставлена сегодня на всеобщее обозрение.

Вот так выглядят центральные улицы Волгограда после парада. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

За техникой торжественным маршем по площади прошагали более 2700 военных. Командовал парадом первый заместитель командующего 8-ой общевойсковой армией ЮВО генерал-майор Андрей Мордвичёв. Сопровождал праздничное шествие сводный военный оркестр.

Равнение на ветеранов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С равнением на ветеранов мимо трибун прошагали расчеты военнослужащих Волгоградского и Камышинского гарнизонов, бойцы Росгвардии, представители волгоградского казачьего округа и сотрудники ГУ МЧС по Волгоградской области, представители регионального ФСИН, юнармейцы, воспитанники военно-патриотических клубов регионального отделения ДОСААФ России, кадеты.

Более 2700 военнослужаших приняли участие в Параде Победы в Волгограде в 2021-м. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Впервые в Волгоград прибыли на Парад Победы и военнослужащие Каспийской флотилии.

Впервые в Волгоград на парад приехали и морпехи. Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

С таким оркестром парад стал еще краше. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Также впервые в колонну торжественного шествия встали и волгоградские полицейские, облачённые в форму сотрудников НКВД. Вместе с ними маршировали и сотрудницы регионального Главка – девушки были в форме регулировщиц военных лет.

Даже сотрудники полиции встали сегодня в торжественную колонну. Начальник регионального Главка Александр Кравченко тоже был на параде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сотрудницы полиции были в форме регулировщиц военного времени. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Девушки в военной форме - украшение любого парада. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Финальным аккордом Парада Победы стал дымовой фейерверк и площадь окрасилась в цвета российского триколора.