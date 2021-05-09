Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 9 мая: шестой день менее ста случаев за сутки

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 9 мая Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за коронавируса у медиков не может быть выходных и праздников. Вирус победить окончательно пока не удается. Волгоградцы продолжают подхватывать ковид. При этом есть положительная динамика: шестой день подряд в Волгоградской области за сутки подтверждается меньше ста случаев COVID-19. 9 мая выявили 95 заразившихся коронавирусом. Всего за время пандемии заболели уже 57 774 жителей региона, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. В России за последние сутки выявили 8 419 случаев COVID-19 в 82 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 9 мая 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

К сожалению, по-прежнему не всем пациентам удается справиться с коронавирусом. 9 мая в Волгоградской области подтвердились еще 5 смертей от осложнений, которые были вызваны вирусом. Число жертв ковида за все время достигло 1 163.

Коронавирус в Волгоградской области. Статистика портала "Яндекс".

За последние сутки победили COVID-19 66 жителей Волгоградской области, которые выписались из стационаров или с домашних больничных. Общее число выздоровевших волгоградцев с марта прошлого года составляет 55 140 человек.