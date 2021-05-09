Волгоград отмечает День Победы: прямая онлайн-трансляция

Праздник начнется с военного парада на площади Павших Борцов, а закончится двумя салютами. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

День Победы - один из самых любимых праздников у всех поколений волгоградцев. И это лучший день, когда стоит посетить Волгоград и влюбиться в этот утопающий в сирени великий город на Волге. 9 мая его официально называют Сталинградом. И сегодня Сталинград отмечает День Победы. Как и как каждый год в этот день сегодня на каждом шагу будут звучать песни военных лет, по площади Павших Борцов проедет танк Т-34, а на Мамаев Курган поднимутся сотни тысяч людей. Кто-то принесет цветы, кто-то придет с портретами дедов: хотя акцию Бессмертный полк из-за пандемии перенесли в соцсети, ничто не мешает людям пройти по городу с портретами своих героев.

9 мая волгоградцам стоит оставить свои автомобили дома: весь центр города будет перекрыт, найти свободное место на парковке - тоже огромная проблема. Зато общественный транспорт будет работать в усиленном режиме.

В программе праздника множество мероприятий. Если вам не посчастливилось получить приглашение на парад, ехать на него не стоит - близко подойти к площади Павших Борцов не дадут. Зато обязательно стоит посетить набережную и Мамаев курган - там будет много интересного. Наши корреспонденты расскажут, как проходит праздник. Смотрите онлайн-трансляцию с улиц города, если вы что-то пропустили.