«Обезумевшие люди метались по улицам в страхе, теряя родных»: история одного спасения в горящем Сталинграде

Семье удалось спастись во время бомбежки в самом сердце города. И бабушка смогла рассказать внучке, что пережила в 11 лет. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Когда речь заходила о войне, бабушка, как и многие люди, видевшие войну своими глазами, была очень немногословна. Свойство нашей памяти такого, что сильные негативные потрясения со временем прячутся по дальним уголкам памяти, к ним трудно возвращаться и переживать всё заново. Так мозг защищает нашу психику от травмирующих переживаний. И всё же бабушка, изредка и кратко, делилась впечатлениями о пережитом страшном времени. Это были, в основном, эмоциональные рассказы об увиденном на войне, о чувствах и страхах одиннадцатилетнего ребенка, ставшего невольным свидетелем одной из самых кровопролитных и жестоких битв в истории Второй Мировой Войны. По крупицам собранные воспоминания моей бабушки, пережившей самые страшные дни Сталинградской Битвы, и составили данный рассказ.

Тот роковой для Сталинграда день, 23 августа 1942 года, бабушка запомнила очень хорошо. В то время она жила со своей немногочисленной семьёй – мамой и бабушкой, в так называемом Втором Доме Специалистов – многоэтажке в самом сердце города, у Волги, в Ерманском районе, на улице Орловской (сейчас это Центральный район, улица Соколова). День тогда выдался солнечным и душным.

Когда горячие лучи уже перестали греть, и в комнате стало немного прохладнее, прозвучал сигнал воздушной тревоги. В комнату вбежала встревоженная бабушка моей бабушки, ещё утром испытавшая весь ужас бомбёжки аэродрома, схватила сумку с документами и с криком: «Побежали скорее в бомбоубежище!», ринулась к входной двери. Мама моей бабушки, тем временем вернувшаяся со строительства оборонительных сооружений под Гумраком, и сама бабушка, выбежали на балкон. Внезапно до них донёсся нарастающий рев бомбардировщиков. Это была немецкая авиация, готовящаяся сбросить своей смертоносный груз и превратить некогда цветущий город в руины.

Бабушка смотрела на эти бесконечные вереницы самолётов со свастикой и представить не могла, во что превратится её дом и весь город через несколько часов. На глазах у женщин разворачивалась масштабная и поражающая своей жестокостью акция устрашения и уничтожения – массированная бомбардировка Сталинграда немецкими люфтваффе.

Хотя бои на подступах к Сталинграду уже велись, до того злосчастного дня сам город стоял ещё относительно целым и невредимым. Тем временем, из самолётов посыпались бомбы, душераздирающий свист стал нестерпимо громким, он мгновенно перешёл в страшный ураган, разбивающий окна и сметающий всё вокруг. Так же неожиданно всё стихло, лишь слышался гул самолётов, летящих вдоль Волги к нефтехранилищу.

Женщины выбежали из дома по направлению к щели – простейшему укрытию, состоящему из отрезка траншеи, куда уже стекались жители близлежащих домов. Это был последний раз, когда семья видела свой дом неразрушенным. С самого начала Сталинградской Битвы и на протяжении нескольких месяцев высотки на набережной, Дома Специалистов, оказались в эпицентре бомбардировок. Примерно через месяц, в конце сентября 1942, когда ожесточенные бои велись уже за каждый дом и за каждую улицу, эти дома были оккупированы противниками. Ввиду расположения многоэтажек и их высотной конструкции, дома стали стратегически важными местами военных действий и играли решающую роль в уличных боях.

Захватчики вели обстрелы из этих зданий по переправам и приближающимся к берегу судам. Всего на набережной стояло три Дома Специалистов, они находились примерно в районе современных домов по улице Советской 20 –22. Один из этих домов частично уцелел и составляет смотрящую на Волгу часть дома по улице Советской 20. По словам бабушки, в их полуразрушенном Доме Специалистов, во время своего двухнедельного пребывания в Сталинграде в первой половине сентября 1942, был и писатель Константин Симонов.

Догадалась ли она об этом, читая его военные дневники, или услышала от других сталинградцев, уже неизвестно. Когда бабушка с мамой добрались до щели, снова послышался нарастающий гул самолёта. Самолёт уже делал круг над домом. Раздался страшный грохот разорвавшейся бомбы. Земля задрожала, сверху на голову посыпался песок. Затем всё стихло. Самолёт улетел, но никто не выходил из окопа. Все стояли, прижавшись друг к другу и, затаив дыхание, напряженно вслушивались. В щели было душно, пахло сыростью. Туда постепенно начал проникать дым, светлый выход из щели начал темнеть.

Как только всё стихло, вся семья побежала вместе с толпой в сторону площади Павших Борцов, над которой было ещё чистое небо. В городе царила страшная паника, обезумевшие люди метались по улицам в страхе, теряя родных среди толпы, повсюду было много раненых и убитых, город превращался в руины.

Тот ужас, происходящий тогда в Сталинграде, был настоящим актом массового истребление мирного населения. Люди кричали от ужаса и боли, их заглушал мерзкий скрип пронзающих воздух бомб и сумасшедший грохот взрывов. Многие молили о глотке воды, задыхаясь от дыма многочисленных пожаров. В воздухе стоял удушающий запах гари, который особенно запомнился бабушке, и который потом описал Константин Симонов в своем произведении «Дни и ночи». Горел склад нефтепродуктов, окутывая всё чёрным густым дымом. Город горел, и невозможно было его потушить — водопровод уже не работал.

В бешеной суматохе бабушка потеряла свою маму и осталась вдвоем с бабушкой. Они побежали в ближайшее бомбоубежище и спрятались там. Умудрённая опытом пожилая женщина каким-то непостижимым образом почувствовала, что в том бомбоубежище нельзя было оставаться недолго, что-то подсказывало ей, что нужно бежать оттуда что есть силы. И, несмотря на то, что укрытие давало хоть какую-то защиту, она твёрдо решила уходить и найти другое пристанище. Крепко схватив друг друга за руку, бабушка и внучка выбрались из бомбоубежища наверх и побежали прочь.

Это решение оказалось поистине судьбоносным: через несколько минут в защитное сооружение попала бомба, уничтожив мирное население, искавшее там спасение. Те немногие, еще остававшиеся в живых в горящем укрытии, были обречены. Под придавившими их конструкциями они молили о помощи и изо всех сил тянули свои руки наверх, в надежде, что их вытащат. Это ужасающая картина навсегда врезалась в память бабушке.

В другом бомбоубежище бабушке несказанно повезло встретить свою маму. Семья снова была воссоединена, и это можно считать настоящим чудом, поскольку надежды найти друг друга в многотысячном городе, охваченным паникой и смертью, им практически не оставалось. Некоторое время бабушка с семьей ещё оставались в практически стёртом с лица земли городе.

Однажды фашистские захватчики разбомбили склады с различными товарами и продуктами питания. В одночасье потерявшие всё жители города сломя голову бежали к складам и спешно уносили всё, что только могли вынести оттуда: одежду, обувь, консервы. Бабушка, ещё по-детски не понимая всю тяжесть ситуации, взяла себе только несколько баклажанов, так как очень их любила, и больше ничего.

Как-то раз ночью, когда стихли бомбардировки, семья в спешке вернулась в свою полуразрушенную квартиру за необходимыми вещами. Им удалось взять только немного одежды. В целом, наша семья потеряла тогда на войне всё, кроме документов, пары фотографий и нескольких вещей. Среди них особенно памятная – рубашка бабушкиного отца, комбрига РККА, умершего еще до войны при загадочных обстоятельствах. Бабушка бережно хранила эту дорогую сердцу вещь всю жизнь, рубашка до сих пор хранится у нас дома как семейная реликвия.

После страшных дней бомбёжек, бабушку с семьёй ждала лихорадочная эвакуация из горящего Сталинграда на левый берег Волги и дальше в Казахстан. Сбежать из огненного ада смогли, к сожалению, далеко не все мирные жители. Больше всего повезло тем, кто жил в непосредственной близости к переправам через Волгу. Среди них была и наша семья.

Подавляющее большинство женщин и детей, оставшихся в Сталинграде на протяжении всего периода страшной Битвы, жило в отдаленных от Волги районах, и, зачастую, просто не имело возможности или не успело добраться до переправы, пока вывоз мирного населения ещё осуществлялся. Сама эвакуация была очень опасным мероприятием: обезумевшие в огне и взрывах уцелевшие жители города и временные переселенцы из захваченных фашистами городов, в панике бежали к берегу Волги. У переправы скопилось огромное количество людей, пытавшихся спастись от верной смерти. Эти толпы гражданских нещадно расстреливались с воздуха немецкой авиацией.

Судна, битком набитые людьми, также постоянно подвергались обстрелам и становились мишенью для бомб, и, как следствие, тонули. Один катер с эвакуированными на борту загорелся и затонул недалеко от берега прямо на глазах у бабушки. Горела и сама Волга – немецкая авиация разбомбила склад нефтепродуктов, горящая нефть из разрушенных нефтяных баков и эшелонов стекала в реку. По воспоминаниям бабушки, убитых и раненых вокруг было так много, что Волга окрасилась в красный от крови цвет.

Среди сотен умирающих у переправы в Сталинграде особенно запомнился бабушке один молодой солдат. Он был смертельно ранен в живот. Он мучился от жажды и отчаянно просил воды. Кто-то рядом сказал, что как только он утолит жажду, он тут же умрет. Хотя шансов выжить у защитника Сталинграда уже не было в любом случае. Бабушке было невыносимо жаль этого солдата, она понимала, что помочь ему невозможно, и что перед её глазами проходили последние минуты его жизни. Ужас от происходящего, невозможность что-либо изменить, отчаяние, безысходность – вот главные чувства, одолевавшие её в те страшные дни.

Несмотря на всё преграды, опасности и испытания, наша семья смогла уцелеть в том Сталинградском аду, где средняя продолжительность жизни равнялась всего нескольким часам. Это было поистине невероятное везение: проскочить невредимыми под градом бомб, вовремя сбежать из бомбоубежища, взорвавшегося потом через считанные минуты, найти друг друга в обезумевшей толпе, добраться до левого берега Волги под непрестанными обстрелами. Можно с уверенностью сказать, что бабушка и её семья чудом спаслись в том огненном котле, ведь потери среди мирного населения в первые дни бомбардировок были колоссальные.

Только в злополучный день первых интенсивных бомбардировок, 23 августа 1942, погибло более нескольких десятков тысяч жителей города и временных переселенцев. Данные значительно разнятся: по разным источникам от 43 до 90 тысяч человек. В Сталинграде был установлен абсолютный мировой рекорд массового уничтожения мирного населения в период Второй мировой войны. Если бы бабушка с семьёй не смогли тогда вовремя эвакуироваться, то, скорее всего, погибли бы в Сталинграде или по пути в концлагеря, или уже в лагерях смерти.

После переправы через Волгу, бабушку с семьёй ждала долгая дорога в Казахстан. Они попали в далекий Акмолинск, сейчас это город Нур-Султан, а чуть раньше – Астана, столица Республики Казахстан. Моя прабабушка стала работать там директором детского дома, а бабушка пошла в местную школу. Жизнь в эвакуации постепенно налаживалась. После радостного сообщения по радио об освобождении Сталинграда, все их помыслы были об одном: вернуться в родной город.

По вызову городского отдела народного образования они вернулись в Сталинград. Но жить было негде. От родного дома остались только черные глазницы окон и разбитые стен.

Пришлось поселиться в землянке без удобств, зато в родном, пусть и разрушенном, но таком дорогом городе. Бабушка рассказывала про гонения на этнических немцев в послевоенном Сталинграде. Иногда люди вымещали свою оправданную ненависть к немецким захватчикам на мирных, ни в чем не повинных немцев Поволжья.

Помню её историю про учительницу немецкого языка, этническую немку. Ученики устроили ей настоящий террор из-за её происхождения. Один раз кто-то из учеников запустил в учительницу чернильницей, чернила разлились по серой юбке. Учительница заплакала от отчаяния, сказав, что это её единственная юбка, и ей больше совершенно нечего надеть. Бабушке было очень жаль эту женщину. Несмотря на свой юный возраст, она уже понимала, что учительница не виновата в преступлениях фашистов. Возможно, педагог и сама пострадала от рук своих же земляков не меньше, чем другие мирные жители.

После окончания битвы, Сталинград быстро начали восстанавливать из руин, и жизнь медленно, но верно возвращалась обратно в город. Mоя прабабушка, Елисеева Варвара Васильевна, учитель географии по образованию, сначала помогала заново отстраивать, а потом стала директором 19-ой школы, которая с начала войны, до своего разрушения, в июле 1942 года, служила военным госпиталем. А моя бабушка, Косицына Нинель Александровна, закончив школу в Сталинграде, поступила в Московский Педагогический Университет. После окончания университета она вернулась назад в Сталинград преподавать русский язык и литературу. Более 40 лет она проработала учителем в школах города и очень любила своё ремесло.

Я продолжила семейную традицию и тоже стала учителем русского языка и литературы по своему первому образованию. С уверенностью можно сказать, что бабушка прожила интересную жизнь: состоялась в профессии, создала семью, воспитала дочь, любила путешествия, часто отдыхала в Крыму. Память о счастливой довоенной жизни в квартире на набережной с видом на Волгу не оставляла бабушку, и в 1966 году ей всё же удалось получить квартиру недалеко от того места, где стоял Второй Дом Специалистов, на улице Краснопитерской, 11 (сейчас Чуйкова) также с видом на нашу красавицу-реку.

Несмотря на весь трагизм пережитого в детстве, бабушка всю жизнь оставалась открытой, доброй и весёлой женщиной, и ничего не выдавало в ней отголосков тех ужасов войны. Ничего, кроме салюта по праздникам. Ей становилось не по себе от праздничного грохота. Она никогда не выходила на балкон смотреть салют, даже наоборот, уходила в самую дальнюю комнату, чтобы не слышать раскаты залпов, напоминающих пугающий рокот взрывов бомб и снарядов в том далеком Сталинграде.

Марина Фёллингер.