Что произошло после матча Сочи – Ротор

Фото: СК "Ротор"

До конца сезона 2020/2021 Российской премьер-лиги времени почти не осталось. Поэтому в матче 29 тура «Сочи» и «Ротор» отчаянно боролись за очки. Если первым победа давала шанс на еврокубки, то клуб из Волгограда сражается за выживание в РПЛ. Сине-голубые потерпели обидное поражение. На последней минуте матча сочинцы вырвали победу со счетом 2:1. «КП» рассказывает о том, что происходило после финального свистка матча «Сочи» - «Ротор» 7 мая 2021.

Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов на послематчевой пресс-конференции отметил, что клуб неистово поддерживали болельщики, поэтому настрой был только на победу, хотя и не все получалось.

- Начало было хорошее, мы забили быстрый гол. Но затем - эмоции, мы стали терять точность, терять мяч. В ключевых передачах этой точности не хватало. Отмечу максимальный настрой команды на соперника и вертикальный футбол, - заявил Федотов.

«Ротор» боролся до последнего. Волгоградские болельщики признают: это был, пожалуй, лучший матч сезона. Понимали, что матч будет непростой и в Сочи. Тренер признал, что играть против «Ротора» было сложно. Вытаскивали юбилейный домашний матч буквально «на жилах».

- Соперникам было нечего терять, они бились как львы, - отметил наставник «Сочи». - Но до последней секунды мы верили в эту победу, и она к нам пришла.

Хасанби Биджиев, который формально играет роль главного тренера «Ротора» (пока у Батуренко нет лицензии Про), отметил, что команде в игре многое удавалось, было достаточно моментов, чтобы решить исход матча в пользу «Ротора», причем задолго до конца:

- Забили гол по делу, создавали еще моменты, должны были реализовывать, забивать. К сожалению, играли не без ошибок в обороне. Поражение для нас было абсолютно не по делу, исходя из логики игры.

Наставник сине-голубых поблагодарил волгоградских болельщиков, которые приехали в Сочи большим составом. Впереди у "Ротора" последний матч сезона. Шанс остаться в РПЛ еще есть.