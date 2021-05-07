Опасные участки трасс Волгоградской области: где идет ремонт дорог в мае 2021

Список дорог, где идет ремонт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ГИБДД Волгоградской области предупредили автомобилистов о потенциально опасных участках федеральных трасс в регионе, где сейчас идет ремонт дорог. На время, пока рабочие обновляют дорожное покрытие, путепроводы и мосты, движение нередко осуществляется в реверсивном режиме или с частичным сужением дороги, затрудняет движение и спецтехника. Госавтоинспекция назвала опасные участки на волгоградских участках трассы Р-228 Сызрань – Саратов - Волгоград, федеральной автодороге А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский и московской трассе. Водителей просят быть максимально внимательными, чтобы избежать ДТП.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, ремонт федеральных трасс на майских праздниках 2021 года идет в восьми районах Волгоградской области.

Ремонт дорог на трассе Москва – Волгоград в мае 2021 идет на участках: на 785 км в Михайловском районе обновляют путепровод у города Михайловка. Также ремонтируют участок трассы с 805 по 815 км - от хутора Сухов-2 до поселка Гуляевка Фроловского района. Дорожная техника работает на повороте в сторону Фролово - с 824 по 838 км. В Иловлинском районе обновляют трассу на отрезке с 903 по 922 км - от поселка Краснодонский до поворота на хутор Сакарка, и с 876 по 886 км - у поселка Лог. И в Городищенском районе ремонтируют дорогу на подъезде к Городище - с 949 по 961 км московской трассы.

На трассе Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград ремонтируют два моста: через реку Ерзовка - на 665 км в Городищенском районе, а также через реку Пичуга - на 656 км в Дубовском районе.

На федеральной трассе А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский ремонт дороги идет в Калачевском районе на участке с 90 по 105 км в районе поворотов на хутора Пятиизбяновский и Логовский. Также обновляют участок ростовской трассы со 105 по 110 км в Суровикинском районе в районе поворота на хутор Яблонев и у реки Лиска. Еще один опасный участок у реки Чир - с 141 по 149 км. И в Чернышковском районе Волгоградской области ремонтируют дорогу у хуторов Терновой и Макаровский – участок со 170 по 174 км.