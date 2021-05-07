Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 7 мая: еще восемь смертей

Заболевших становится меньше, но ковид по-прежнему очень опасен. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус отступает из Волгоградской области. Медленно, но уверенно. За минувшие сутки к 7 мая положительный диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердили только у 94 человек. Это минимальное значение за последние восемь месяцев – с сентября 2020-го. Число новых заболевших COVID-19 уменьшается день за днем. Одна беда – уровень смертности у ковида еще высокий. Сегодня в летальный список добавилось еще восемь волгоградцев, умерших от последствий коронавируса. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 7 мая 2021 года.

Инфографика Яндекса.

Ровно год назад – 7 мая 2020-го, когда в Волгоградской области было зафиксировано 64 новых случая заражения коронавирусом, настроения у людей были панические. Тогда отменили все празднования, а волгоградцев изолировали по домам. За этот год в регионе ковилом переболели уже 57 тысяч 586 жителей. Сегодня, 7 мая 2021-го, заболевших гораздо больше, чем год назад, но День Победы никто отменять уже не стал. Волгоградцы научились жить с новым вирусом и противодействовать ему, поэтому 9 мая в Волгограде будет и Парад Победы, и концерт на Мамаевом кургане, и видеоинсталляция, и салют.

Сегодня Волгоградская область хоть и находится в числе регионов России с высоким уровнем распространения COVID-19, но уже покинула ТОП-15 и спустилась на 16-ю строчку.

Еще одна хорошая новость: число выписанных после выздоровления почти сравнялось с числом новых заболевших. Так, за минувшие сутки заболели 94 человека, а выздоровели – 92.

Инфографика Стопкоронавирус.рф

А вот смертность от ковида еще высокая. Сегодня к 1144 волгоградцам в летальном списке добавилось еще восемь. Итого, к 7 мая 2021 года в Волгоградской области от последствий коронавируса скончалось уже 1152 человека.

При этом, несмотря на майские праздники, в Волгограде и области активно идет вакцинация от ковида. Первую прививку сделали уже почти 230 тысяч волгоградцев.