То, что скрыто: разбираемся, как и зачем операторы связи меняют оборудование на базовых станциях

Фото предоставлено компанией МТС

Казалось бы, зачем улучшать то, что и так работает: интернет-страницы загружаются, сообщения в мессенджерах приходят, голос в трубке слышно. Попробуем разобраться вместе с экспертами телекома.

Как часто вы покупаете себе новый гаджет? Один из опросов показал, что 37% опрошенных поменяли за пять лет два смартфона, а 20 % россиян за это время сменили три устройства. Столько же граждан покупали всего один телефон за пять лет. Каждый год и чаще гаджеты заменяли только 9% респондентов. Кто-то гонится за новинками, для кого-то покупка нового аппарата необходимость: батарея не держит, ПО не устанавливается или телефон не поддерживает новый стандарт связи.

Дань моде

- Подобная история касается и оборудования на базовых станциях операторов связи. Правда, дань моде здесь ни при чем. Технологии связи периодически устаревают, что оказывает влияние на качество радиосигнала, а значит, и качество мобильного интернета и голосовой связи, - комментирует директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова. - Чтобы мы могли лучше слышать собеседника, вести прямые трансляции на аккаунтах, серфить в интернете, смотреть и загружать ролики на YouTube, делиться разнообразным контентом с подписчиками, - оборудование базовых станций должно быть современным.

На днях о старте масштабных работ по модернизации оборудования мобильной и фиксированной сети в Волгоградской области объявил МТС. В планах – обновление базовых станций 2G, 3G и 4G. Сначала новое оборудование установят в Волгограде и Волжском, затем и по всей области. Мобильная связь и интернет оператора впервые появятся в четырех райцентрах - Палласовке, Быково, Николаевске и станице Клетской. Завершить работы планируют в середине 2022 года. В итоге волгоградцы почувствуют новое качество голосовой связи, повысится скорость мобильного интернета, а домашний разгонится до гигабита в секунду. Доступна связь будет и в местах плотной застройки, и на дачах, и в популярных туристических местах.

На фиксированной сети обновление займет почти три года и завершится во второй половине 2023 года. Скорость домашнего интернета вырастет на порядок, и больше не будет зависеть от пиковой нагрузки. Домашний интернет МТС появится и в самом южном - Красноармейском районе Волгограда.

Этого абонент не увидит: как идут работы на «вышках»?

- Чтобы поменять оборудование, базовую стацию выводят из эфира, то есть полностью отключают, - рассказывает Наталья Сахарова. – Технические специалисты поднимаются на вышку, снимают с нее старое оборудование, и затем устанавливают новое. Абонентов, которых обслуживала эта базовая станция, перехватывает ближайшая. В среднем, чтобы заменить приемо-передатчики, антенны и кабеля, уходит от трех до шести часов. Перед началом работ всех, кто находится в зоне действия базовой станции, предупреждают СМС-сообщением. Заменив оборудование на одной станции, технические специалисты переходят на другую – и так далее по цепочке.

Обновление оборудования как-то связано с изменением тарифов?

Модернизация сети никак не связана с тарифом, которым вы пользуетесь. Замена оборудования - это гарантия со стороны оператора связи в предоставлении качественной связи и бесперебойного доступа в интернет. Более высокие скорости мобильного интернета открывают новые возможности: онлайн просмотр киноновинок, удаленная работа или учеба. Для бизнеса - это реализация инновационных решений для сокращения издержек. Технологии не стоят на месте, привычки абонентов меняются, города и посёлки растут, что напрямую влияет на потребности людей в услугах сотовой связи.