Счет референдума о времени открыли в Волгограде

Волгоградцы могут финансово поддержать референдум. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгограде сторонники местного времени стали еще на шаг ближе к проведению второго референдума о времяисчислении. Инициативная группа открыла специальный счет референдума, средства с которого под контролем облизбиркома можно расходовать на оплату печати подписных листов и агитационных материалов, аренду пунктов сбора подписей и оплату канцтоваров. Как сообщили «КП-Волгоград» в ИКВО, без нарушений не обошлось. Инициативной группе вынесли предупреждение за нарушение предусмотренного порядка открытия спецсчета фонда референдума.

- Также был зарегистрирован уполномоченный представитель по финансовым вопросам инициативной группы, - рассказали в ИКВО.

Волгоградцы, которые хотят, чтобы точку в вопросе о времени все же разрешил законный референдум, могут его поддержать финансово.

- Отсчет времени у нас начался с 30 апреля, но отпечатать подписные листы и начать сбор подписей за проведение нового референдума в времяисчислении мы сможем к 11 мая. О том, где можно будет поставить подпись, непременно сообщим, - рассказали «КП-Волгоград» члены инициативной группы.

Фактически, из имеющихся на сбор 40 тысяч подписей у сторонников волгоградского времени будет не 35 дней, а на 11 дней меньше. Чтобы референдум состоялся, до 6 июня необходимо собрать около 40 тысяч подписей, а облизбирком может "забраковать" не более 5% из них. Тем временем адепты московского времени готовят провокации и предлагают вредить инициативной группе.

Добровольные пожертвования в фонд референдума о времени можно через «Сбербанк Онлайн» без комиссии или через отделения банков.

Для физических лиц через «Сбербанк Онлайн»: Номер счета 40704810011000000001 «Инициативная группа по проведению референдума Волгоградской области. Добровольные пожертвования». Назначение платежа - «Пожертвование». Из списка необходимо выбрать регион проживания и адрес, ввести серию и номер паспорта, после подтвердить платеж.

Реквизиты спецсчета референдума о времени для физических и юридических лиц через банк: Волгоградское отделение № 8621 ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893, КПП 344402001, БИК 041806647, К/С 30101810100000000647, ОГРН 1027700132195. СЧЕТ РЕФЕРЕНДУМА: 40704810011000000001. Получатель « Инициативная группа по проведению референдума»