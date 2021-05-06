«После войны восстановили свой дом на Вилейской»: жительница Уфы разыскивает родственников из Волгограда

Архивное фото Волгограда.

С просьбой помочь найти своих родственников в редакцию «КП-Волгоград» обратилась жительница Уфы Анастасия Афанасьева. Ее семья переехала в Башкирию из Сталинграда, но в городе на Волге осталось много близких. Связь с ними потеряли более 20 лет назад – в 1997 году. «Я разыскиваю своих родственников, чтобы больше узнать о своей родне, узнать, кем они были, чем занимались. Возможно, у них остались старые фотографии», - пишет Анастасия.

В Волгограде женщина разыскивает своих родственников – семьи Спириных и Лысковых, а также тех, кто в свое время проживал на улице Вилейской в домах 43 и 45. Дома эти давно снесли, на их месте выросли высотки. МВД, администрация Волгограда и архивы сведениями, которые могли бы помочь в поисках, не располагают. Поиск в социальных сетях также не принес положительных результатов, как и заявки в программу «Жди меня». Вот, что знает о своих родственниках из Сталинграда-Волгограда Анастасия Афанасьева:

«Мои родственники пережили Сталинградскую битву. После войны восстановили свой дом, который находился практически в самом центре Волгограда, с видом на Мамаев курган, по адресу: улица Вилейская, 43. По рассказам бабушки, семейство жило на одной улице в нескольких домах.

Мой дед Михаил родился в 1934 году в Сталинграде. Его родители - Афанасьев Николай Никонорович и мать в девичестве Спирина Капитолина Алексеевна, примерно 1912 года рождения. Они были токарями на заводе «Красный Октябрь». В 1938 году Капитолина умерла от туберкулеза в возрасте 26 лет, а годом ранее умерла маленькая сестренка Зоя.

Николай с Михаилом переехали в Уфу еще до начала войны, там и прожили всю свою жизнь. В Сталинграде же осталось много родственников Капитолины, с которыми при жизни Михаила поддерживали связь, ездили в гости. В 1997 году Михаил умер, и больше писем по какой-то причине не было. А писала их всегда Клавдия Лыскова, как я понимаю, это сестра Капитолины.

Родителей Капитолины звали Спирины Алексей и Елизавета Никитична. По рассказам, родственники проживали в Красноармейске, возможно, это была Сарепта».

Это все, что смогла по крупицам собрать Анастасия через отделы загс. У нее сохранилась фотография семьи Спириных из Волгограда, датированная 1978 годом. Но имен людей на снимке она не знает.

Если вы знаете родных Анастасии, жили на той улице и в курсе, куда семья могла переехать, напишите в редакцию «КП-Волгоград» в соцсетях или на электронную почту inna.sheremetieva@phkp.ru.