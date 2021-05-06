В Волгограде прошла вторая репетиция Парада Победы: фоторепортаж

Возглавил колонну легендарный Т-34. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вечером 5 мая в Волгограде прошла вторая репетиция Парада Победы 2021. На этот раз по площади Павших Борцов проехала военная техника. Вслед за легендарным танком Т-34 прошли колонной 50 армейских машин. Строевой шаг отрепетировали военные, парадные расчеты МВД, МЧС, кадеты. Парадные коробки печатали шаг, оркестр играл марши. Волгоградцы смогли наблюдать за этим из-за забора. Сотни человека пришли посмотреть на репетицию, ведь на сам парад 9 мая горожан не пустят. Получат приглашения на трибуны только избранные. Смотрите фоторепортаж «КП-Волгоград», как прошла репетиция парада.

На параде все должно быть идеально. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Военные натирали и полировали свои машины. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На привале. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Генеральная репетиция парада пройдет в Волгограде 7 мая в 10 утра. В этот день в центре города вновь перекроют все дороги и пешеходные зоны в границах улиц Краснознаменской, проспекта Ленина, Коммунистической и Гагарина. Перед парадом на День Победы ограничения движения введут здесь уже с вечера 8 мая.

В колонне прошли более 50 боевых машин. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде расцвла сирень - один из символов Дня победы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Генеральную репетицию парада устроят 7 мая. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После репетиции с армейской техникой волгоградцы заметили, что танки вновь испортили асфальт. В мэрии обещают, что все дефекты устранят после праздника.

Учтите, дороги в праздничные дни перекроют, особенно достанется центру города. Общественный транспорт 9 мая 2021 в Волгограде будет ходить до полуночи и позже в усиленном режиме. Придется соблюдать и ковидную безопасность. Кроме того, в праздничные дни будет действовать запрет на продажу спиртного в магазинах.

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Возглавил колонну легендарный Т-34. Фото: Геннадий БИСЕНОВ