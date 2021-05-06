Известную журналистку, основателя организации «Дети войны» Людмилу Овчинникову похоронят в Волгограде

Людмила Овчинникова трудилась в «Комсомольской правде» с 1959 по 1997 годы.

Людмилу Овчинникову – члена Клуба журналистов всех поколений «Комсомольской правды», основателя общественной организации «Дети войны» похоронят в Волгограде на Краснооктябрьском кладбище. Завтра, 7 мая в 13.45 состоится прощание с известной журналисткой. Отпевание пройдет у часовни. Там же состоится и церемония прощания.

Людмила Павловна родилась в Сталинграде, ребенком пережила все ужасы войны, здесь – в сталинградской земле – она и будет покоиться. Скончалась она в Москве 4 мая на 91-м году жизни.

Зиму 1942-1943 годов Людмила Овчинникова провела в Сталинграде. Ее семья не смогла выехать из города и оказалась в эпицентре ужаса. Вместе с мамой и трехлетней сестренкой она пять с половиной месяцев пряталась в подвале дома на улице Карусельной (сейчас 39-я Гвардейская в Краснооктябрьском районе Волгограда). Ее отец до последнего своего дня работал на заводе «Красный Октябрь», а когда началась бомбежка, встал на защиту родного предприятия. После войны Людмила Овчинникова стала журналистом «Комсомольской правды» и написала ряд книг, в которых детально всю атмосферу общенародного напряжения и самоотречения ради победы. Одна из ее книг так и называлась «Сталинград. 164 дня на войне». Также она является автором произведений «Дети Сталинграда», «Женщины в военных шинелях», «Колокол на Долгом лугу». Людмила Овчинникова стала лауреатом Почетного знака СЖР «Честь. Достоинство. Профессионализм».

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Овчинникова Людмила Павловна родилась в Сталинградской области. Окончила МГУ. В «Комсомольской правде» с 1959 по 1997 годы (с перерывом в начале 60-х) - литсотрудник отдела студенческой молодежи, отдела писем, собкор по Волгоградской области, литсотрудник отдела рабочей молодежи, военно-патриотического воспитания, спецкор отдела республик.

С 1997 года - в газете «Трибуна». В последние годы активный автор интернет-издания «Столетие» фонда Натальи Нарочницкой.

Член Союза писателей России. Автор книг «Колокол на Долгом лугу», «Женщины в солдатских шинелях», «Сталинград. 164 дня на войне» и др.

Награждена медалью «Ветеран труда». Лауреат высшей награды Союза журналистов России – Почетного знака «Честь. Достоинство. Профессионализм» (2007), премии СЖ РФ за сборник «Дети Сталинграда» (2010).